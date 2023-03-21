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У Росії здачу військових у полон ЗСУ визнали злочином

Покарання - від 3 до 10 років за гратами.

У Росії здачу військових у полон ЗСУ визнали злочином
Фото: Скріншот з відео

Верховний суд Російської Федерації роз’яснив, що добровільна здача військових у полон Збройним силам України є злочином, якщо "є можливості чинити рішучий опір супротивнику".

Про це повідомляють росЗМІ

Покарання за здачу в полон - від 3 до 10 років за гратами.

При цьому військовослужбовець не підлягає притягненню до кримінальної відповідальності у разі, якщо він перебував у безпорадному стані через тяжке поранення чи контузію та не міг протистояти цьому фізично.

"При цьому є низка умов, за яких він може уникнути покарання за добровільну здачу в полон: якщо це сталося вперше, якщо військовослужбовець вживав заходів для звільнення та повернувся до частини або до місця служби і не вчинив у полоні інших злочинів", - пише пропагандистське видання "РИА Новости".

Якщо ж військовослужбовець РФ перейшов на сторону України, його судитимуть за держзраду - це до 20 років ув’язнення.

Нагадаємо, Міністерство оборони України ще в березні минулого року підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон.

Також Міноборони підготувало декілька порад, як брати в полон окупанта, зокрема, застереження, що робити, якщо полонений не виконує команди чи намагається чинити опір.

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