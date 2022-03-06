Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ оприлюднила розмову полоненого окупанта та його дівчини-українки: "Зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон"

Служба безпеки зазначає, що кохання врятувало окупантові життя, бо полон є єдиним виходом для загарбників.

СБУ оприлюднила розмову полоненого окупанта та його дівчини-українки: "Зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон"
Фото: скріншот

Служба безпеки України оприлюднила розмову російського загарбника родом із Північної Осетії з його дівчиною-українкою, мешканкою Бердичева.

У Telegram СБУ зазначили, що кохання врятувало окупантові життя, бо полон є єдиним виходом для загарбників.

"Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою!” – сказав окупант у розмові з дівчиною. 

Нагадаємо, командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео допиту майора ЗС Росії Дмитра Шишканова. Як зʼясувалося, до 2014 року Шишканов служив у Перевальному, у Криму. Коли Росія окупувала Крим, він зрадив присягу на вірність українському народові і пішов до лав російської армії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також