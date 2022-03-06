Служба безпеки зазначає, що кохання врятувало окупантові життя, бо полон є єдиним виходом для загарбників.

Служба безпеки України оприлюднила розмову російського загарбника родом із Північної Осетії з його дівчиною-українкою, мешканкою Бердичева.

У Telegram СБУ зазначили, що кохання врятувало окупантові життя, бо полон є єдиним виходом для загарбників.

"Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою!” – сказав окупант у розмові з дівчиною.

Нагадаємо, командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео допиту майора ЗС Росії Дмитра Шишканова. Як зʼясувалося, до 2014 року Шишканов служив у Перевальному, у Криму. Коли Росія окупувала Крим, він зрадив присягу на вірність українському народові і пішов до лав російської армії.