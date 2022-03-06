ЗСУ взяли в полон російського майора, який раніше був на службі в Україні

Він зрадив присязі у 2014 році.

Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео допиту майора ВС Росії Дмитрія Шишканова.

Як зʼясувалося, до 2014 року Шишканов служив в Перевальному, в Криму. Коли Росія окупувала Крим, він зрадив присязі на вірність українському народові і пішов до лав російської армії.

«Дмитро Шишканов пішов "звільняти", а по факту нищити українців у складі сил вторгнення. Але, не дійшов.Тепер майор Діма кається і просить своїх "товаріщєй" не лізти в Україну. Бо їм тут - смерть. Або, у кращому випадку якщо повезе - полон», - повідомили у командуванні.

Нагадаємо, що Сили протиповітряної оборони збили в районі Одеси два російські винищувачі. Двох льотчиків взяли у полон.

Також українські військові на Миколаївщині знищили чотири гелікоптери російських окупантів, три з них збив один морський піхотинець.