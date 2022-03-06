ППО України знищила 88 ворожих літаків та вертольотів

Протиповітряна оборона України знищила 44 літаки та 44 вертольоти. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ України.
Зокрема, три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ.
1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ.
Два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.
Два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.Т
Також, протиповітряна оборона збила БпЛА «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.
Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Льотчикам надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю.
Нагадаємо, раніше полонені окупанти закликали росіян виходити на мітинги та зупиняти військову техніку, що йде в Україну.