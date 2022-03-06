Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
На околицях Чернігова військові збили російський штурмовик. Обох пілотів знайшли (оновлено)
На околицях Чернігова військові збили російський штурмовик. Обох пілотів знайшли (оновлено)
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
З'явилося ще одне відео допиту російського пілота, якого збили над Черніговом
З'явилося ще одне відео допиту російського пілота, якого збили над Черніговом
Російські військові обстріляли Білу Церкву
Російські військові обстріляли Білу Церкву
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
ГоловнаСуспільствоВійна

ППО України знищила 88 ворожих літаків та вертольотів

Один морський піхотинець самотужки збив три вертольоти РФ.

ППО України знищила 88 ворожих літаків та вертольотів
Фото: ЗСУ України

Протиповітряна оборона України знищила 44 літаки та 44 вертольоти. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ України.

Зокрема, три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ. 

1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. 

Два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ. 

Два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.Т

Також, протиповітряна оборона збила БпЛА «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Льотчикам надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю.

Нагадаємо, раніше полонені окупанти закликали росіян виходити на мітинги та зупиняти військову техніку, що йде в Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також