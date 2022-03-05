Полонені окупанти закликали росіян виходити на мітинги та зупиняти військову техніку, що йде в Україну

Полонені російські військовослужбовці, які пішли зі зброєю проти України, закликали співгромадян зробити все можливе для припинення війни.

Про це йшлося на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Всього на пресконференції було 10 військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. Кожен із них відзначив гарне поводження та надання можливості зв'язатися зі своїми родичами. Частина з тих, хто виступав, заявили, що категорично не хочуть повертатися до РФ і зараз побоюються за свої сім'ї.

Також, за їхніми словами, їм було повідомлено лише про відправлення на військові навчання.

"Росіяни, зробіть усе можливе для того, щоб ця війна припинилася. Вона не потрібна ні Україні, ні Росії. Ця війна потрібна лише Путіну", - сказав військовослужбовець Андрій Чуватаревський, який проходив контрактну службу в Московській області.

Він закликав росіян виходити на мітинги та перекривати дороги федерального значення для унеможливлення проходження російської техніки.

"Намагайтеся донести до президента! Відганяйте військових від техніки, щоб вони не їхали і не бомбили мирне населення. Якщо ви вийдете на вулиці, то президент прийме рішення про відкликання військ. Тоді війни не буде", - додав військовий.

На запитання, чи розуміє він мотиви російського керівництва вторгнутися в Україну, Чуватаревський відповів що ні.

"Я не знаю, для яких цілей. Найімовірніше, йому потрібні просто території та землі. Нам цього не потрібно", - сказав він, наголосивши, що "воювати в російській армії не хоче ніхто".

"Воювати в армії не хоче ніхто. Не було бажання їхати навіть на навчання далеко від цивілізації... Ми відчуваємо ненависть до керівництва, яке нас сюди відправило. Ми розуміємо, що нас сюди, як кошенят, закинули заради вигоди уряду", - сказав полонений.

Він звернувся до присутніх у залі іноземних журналістів поширити цю інформацію для того, щоб президенти їхніх країн вплинули на Путіна у припиненні війни. "Ми сподіваємось на це дуже", - додав Чуватаревський.

Ще один військовий Михайло Куликов також закликав громадян РФ "докласти максимальних зусиль для того, щоб в Україні припинили страждати російські та українські діти".

"Народе Росії, встань! Тут ваші діти. Тут також страждають діти Українського народу. Не треба нікого боятися. Український народ не боїться нікого. Вони за свою землю будуть до останнього стояти. У мене вдома теж двоє маленьких дітей, до яких я не знаю, чи потраплю. Батьки, перекривайте дороги, не відпускайте своїх дітей, робіть усе, щоб російські війська розверталися назад", - сказав Куликов.

Полонений Дмитро Гагарін закликав своїх рідних у Росії не слухати російську пропаганду.

"Хотілося б, щоб усі люди Російської Федерації почули, що тут в Україні все не так, як розповідають на російському телебаченні. Тут немає бандерівців, немає якихось нацистів. Тут звичайний мирний народ, який зараз згуртувався проти однієї людини – Путіна. Людини, яка хотіла бути завойовником. Хотіла б, щоб це все закінчилося якнайшвидше. Тут все не так, як показують наші ЗМІ та зомбують людей", - сказав він.

"Люди, вимкніть телевізори, не слухайте Путіна, відмовляйте рідних, близьких їхати сюди. Єдині злочинці тут ті, хто приїхав із Росії та, як каже Путін, "захищають" українців. Я хочу, щоб наші рідні піднімалися та пояснювали ситуацію іншим людям у Росії. Тут гине цивільне населення, діти та ветерани, які разом із Росією відвойовували всі ці землі від фашистської Німеччини", - додав Гагарін.

Нагадаємо, вчора радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував перший список полоднених російських військових. Усі вони стверджують, що їх "обманом заманили на територію мирної України".

Росія поки що відмовляється забирати тіла своїх солдатів з України. Лише 4 березня російська сенаторка Ради Федерації від Туви Людмила Нарусова заявила, що РФ відправила на війну з Україною солдатів-строковиків. Вона розповіла, що 3 березня із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписувати або за яких підписували контракти на службу. У результаті з роти на 100 людей живими залишилося четверо. Сенаторка попросила представників Міноборони підтвердити чи спростувати цю інформацію, але їй відмовили.

Міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тіла окупантів до РФ.

Наразі Роскомнагляд вимагає від Telegram видалити інтернет-ресурси, у тому числі боти, які надають інформацію про військовослужбовців збройних сил РФ, які загинули або потрапили в полон під час військового нападу на Україну. Також у росЗМІ заборонили називати війну з Україною "війною", а виключно - "спецоперацією".