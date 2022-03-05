Кличко підписав звернення Київради до НАТО та США про закриття неба над Україною: "Росія вже розпочала атомну війну"

Київська міська рада ухвалила звернення до іноземних держав, міжнародних організацій і світової спільноти про необхідність закрити небо над Україною.

Про це повідомив мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко.

Київрада адресувала своє звернення США, учасникам НАТО, керівництву країн Європи, дипломатичним місіям і міжнародним організаціям щодо впровадження над територією України зони А2/АD.

"Усупереч правилам ведення війни, Російська Федерація варварськи саме з повітря атакує цивільні об’єкти: житлові будинки, дитячі садки та школи, лікарні та пологові будинки. Вогонь ведеться з неба прицільно, на ураження. Вночі, коли цивільне населення має спати", - йдеться у зверненні.

Аргументи про те, що відмова від впровадження А2/АD пов’язана з бажанням уникнути ядерної війни, не є переконливими, оскільки РФ уже її розпочала, наголошується у зверненні.

"Сьогодні під контролем РФ не тільки Чорнобильська АЕС, де окупанти утримують у заручниках і не дають замінити 95 працівників з 24 лютого. Сьогодні ж мова йде вже про Запорізьку АЕС. Найбільшу в Європі, із шістьма енергоблоками. Якщо вибух Запорізької АЕС станеться, наслідки будуть руйнівними не тільки для України, а й для всього світу", - попереджають депутати.

Вони закликають керівників впливових організацій дослухатися до свого народу.

"Опитування Reuters/Ipsos показало, що обурення з приводу вторгнення Росії в Україну зростає. Близько 74% американців, включаючи переважну більшість республіканців і демократів, заявили, що США та їхні союзники з Організації Північноатлантичного договору мають запровадити в Україні зону, заборонену для польотів. Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ, - це зона А2/АD над Україною. Закрийте небо над Україною! Врятуйте не Україну – врятуйте Світ!" - наголошено у зверненні.

Раніше виконком Черкаської міської ради підписав аналогічне звернення.

Нагадаємо, 27 лютого конгресмени США від обох партій Джеральд Коннолі та Майк Тернер звернулися до президента Джо Байдена з проханням закрити небо над Україною, де з 24 лютого російські війська обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки, гинуть люди.

Закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають.

Президент Зеленський вважає, що закриття неба над Українською державою не є втягуванням країн НАТО у війну.