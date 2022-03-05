Біля Миколаєва військові захопили в полон чотирьох окупантів

Один з них - офіцер.

На в’їзді до Миколаєва в суботу, 5 березня, Нацгвардія і ЗСУ знищили бронеавтомобіль окупантів і взяли в полон чотирьох розвідників РФ.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

Зокрема, 5 березня близько 11:00 під час бойової сутички на блокпосту на в’їзді в Миколаїв було знищено бронеавтомобіль окупантів "Тигр".

Бійцям удалося взяти у полон чотирьох військовослужбовців Російської Федерації зі складу розвідувальної групи (із них один офіцер). Полонених передали співробітникам СБУ.

Нагадаємо, що ніч на 5 березня в Миколаївській області минула загалом спокійно, заявив керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім. 4 березня ввечері ЗСУ відбили військовий аеродром "Кульбакіне" на околиці Миколаєва і підняли там державний прапор України.