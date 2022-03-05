Українські військові знищили чотири гелікоптери російських окупантів, три з них збив один морський піхотинець.

Про це у Facebook заявив командувач Військово-морських сил ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

"Щойно на Миколаївщині наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК «Південь» збили чотири гвинтокрили противника. При цьому один з морпіхів збив одразу три одиниці. Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!" - сказав Неїжпапа.

Також про знищені гелікоптери ворогів написав керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Нагадаємо, що на околицях Чернігова фахівці ППО збили один ворожий штурмовик, який обстрілював місто.

4 березня також повідомляли про ліквідацію ще двох літаків Су-25, які обстрілювали Чернігів. Одного пілота ліквідували, іншого затримали.