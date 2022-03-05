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У Херсоні мітингувальник з українським прапором заліз на БТР окупантів

У місті вранці почався мітинг проти присутності військових РФ.

Фото: facebook/Анастасия Зенина

У Херсоні мирні мітингувальники зуміли прогнати з центру міста бронетранспортер.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"В Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів и їздять на ньому по місту з українським прапором!", - написав Геращенко. 

На відео видно як БТР пересувається вулицями міста під радісні оплески місцевих мешканців. Як з'ясувалось потім, херсонський поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста.

Фото: facebook/Анастасия Зенина

Фото: facebook/Анастасия Зенина

Фото: facebook/Анастасия Зенина

Зазначимо, що місто зараз окуповане російськими військами. 5 березня на центральній площі Херсона біля будівлі ОДА розпочався стихійний мітинг проти російських окупантів. Окупанти почали стріляти у повітря, щоб розігнати двотисячний натовп мирних мешканців.

4 березня в Херсоні люди вийшли протестувати проти фейкової гуманітарної допомоги Путіна.

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