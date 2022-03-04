Тисячі мешканців Грузії вийшли сьогодні у Тбілісі на мітинг на підтримку України. До присутніх на проспекті Руставелі звернулися через телеміст президент України Володимир Зеленський з Києва та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі – наразі вона перебуває у Франції.

На акцію, анонсовану в соцмережах, принесли прапори Грузії та України, було виконано державні гімни обох країн. Монітори, через які транслювалися звернення Зеленського та Зурабішвілі, були встановлені перед будівлею парламенту.

Фото: телеграм-канал JAMnews

Фото: телеграм-канал JAMnews

Фото: телеграм-канал JAMnews

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму зверненні наголосила, що Грузія стоятиме поряд із дружнім народом України, у тому числі щоб відстояти і своє європейське майбутнє.

"Вільнюс, Франкфурт, Тбілісі, Братислава, Прага, Ліон, Париж – сьогодні ви всі українці", - заявив Зеленський у прямому ефірі під час звернення до учасників акцій у цих семи містах, закликаючи до підтримки України.

Нагадаємо, напередодні Грузія та Молдова подали заявки на вступ до Євросоюзу. Водночас на початку прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявляв, що Грузія не має наміру приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ через її вторгнення в Україну.