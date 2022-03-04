Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога
Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога
Геращенко опублікував перший список російських військових, які потрапили в полон
Геращенко опублікував перший список російських військових, які потрапили в полон
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
ГоловнаПолітика

Голова партії "Слуга народу" спростувала російський фейк, що Зеленський покинув Україну

Те, що окупанти транслюють на Херсонщині, – брехня.

Голова партії "Слуга народу" спростувала російський фейк, що Зеленський покинув Україну
Фото: ОПУ

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що повідомлення окупантів про те, що президент Володимир Зеленський нібито покинув Україну, – черговий фейк.

"Херсонщина! Окупанти видали черговий фейк, що президент Володимир Зеленський покинув Україну. Це не правда", – написала вона в телеграмі.

Народна депутатка наголосила, що президент перебуває в Києві, та закликала поширювати цю інформацію всіма можливими способами.

"Президент у Києві. Він зі своїм народом! Те, що окупанти транслюють на Херсонщині, – брехня. Друзі, поширюйте цю інформацію усіма можливими способами знайомим, друзям, родичам з Херсонської області. Знайте: з вами вся Україна!", – закликала Олена Шуляк.

Раніше британське видання The Times писало, що впродовж останнього тижня на Президента України Володимира Зеленського було скоєно три замахи. Для цього замовники відправили найманців прокремлівського угруповання Вагнера та чеченський спецназ.

Тим часом сьогодні на на подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети.

"Мимо", – прокоментував інцидент Президент.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також