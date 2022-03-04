Голова партії "Слуга народу" спростувала російський фейк, що Зеленський покинув Україну

Те, що окупанти транслюють на Херсонщині, – брехня.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що повідомлення окупантів про те, що президент Володимир Зеленський нібито покинув Україну, – черговий фейк.

"Херсонщина! Окупанти видали черговий фейк, що президент Володимир Зеленський покинув Україну. Це не правда", – написала вона в телеграмі.

Народна депутатка наголосила, що президент перебуває в Києві, та закликала поширювати цю інформацію всіма можливими способами.

"Президент у Києві. Він зі своїм народом! Те, що окупанти транслюють на Херсонщині, – брехня. Друзі, поширюйте цю інформацію усіма можливими способами знайомим, друзям, родичам з Херсонської області. Знайте: з вами вся Україна!", – закликала Олена Шуляк.

Раніше британське видання The Times писало, що впродовж останнього тижня на Президента України Володимира Зеленського було скоєно три замахи. Для цього замовники відправили найманців прокремлівського угруповання Вагнера та чеченський спецназ.

Тим часом сьогодні на на подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети.

"Мимо", – прокоментував інцидент Президент.