Переговори будуть йти жорстко, але президент не піде на поступки, які принижують нашу боротьбу, - Подоляк

Позиція Російської Федерації жорстка, але й позиція Верховного головнокомандувача України теж жорстка, тому перемовини будуть йти тяжко. Але вони будуть йти. Про це на спільному брифінгу з лідером фракції "Слуга народу" заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що у переговорах є три важливі складові.

Перша - позиція України сьогодні дуже підсилена західними партнерами.

Друге - президент, за словами Подоляка, не піде на поступки, які "принижують боротьбу, яка ведеться".

"Президент Зеленський точно не піде ні на які поступки, які можуть принизити нашу боротьбу, яка ведеться в Україні за її територіальну цілісність. Ба більше, він абсолютно чітко розуміє межі, на які ми можемо піти, розмовляючи з Російською Федерацією, на які не можемо піти. Це велика конструкція, в якій ми працюємо", - заначив Подоляк.

Він також додав, що третя складова полягає у тому, що українська делегація чітко розуміє психологічний стан людей з тієї сторони.

"Ми чудово розуміємо психологічний стан тих, з ким ми працюємо, які в них цілі, на які інтелектуальні засади вони опираються, що вони розуміють про Україну, чого не розумють. Тому нам, в принципі, достатньо комфортно працювати, розуміючи мотиви російської сторони. Ми не просто знахоимося на переговорах і слухаємо їх. Ми розуміємо, куди вони хочуть зайти, чому вони так думають”, - заначив Подоляк.

Нагадаємо, другий раунд переговорів відбувся вчора, 3 березня. Сторонам вдалося домовитися щодо забезпечення гумантарних кордонів. Україна намагалася домовитися про безпольотну і безконфлікту зону поблизу АЕС, але російські військові згоди не дали.