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Україна пропонувала встановити безпольотну і безконфліктну зону над АЕС, Росія підтвердження не дала

Біля ключових АЕС в Україні йдуть бої, ЧАЕС контролюють російські військові.

Україна пропонувала встановити безпольотну і безконфліктну зону над АЕС, Росія підтвердження не дала
Фото: EPA\UPG

Українська делегація на переговорах з Росією пропонувала встановити безпольотну і безконфліктну зону навколо атомних електростанцій для забезпечення захисту ядерних об'єктів від обстрілів. Про це під час брифінгу заявили Михайло Подоляк і Давид Арахамія, члени української делегації на переговорах з РФ.

"Ми на переговорах пропонували зробити безпольотну зону і безконфліктну зону в радіусі 30 кілометрів, щоб не добивала артилерія, навколо всіх ядерних об'єктів. Поки що військові з їхнього боку не підтвердили, сказали, що разом контролюють Чорнобиль, охороняють тощо. І тут же сталося Запоріжжя, далі може статися Южно-Українська АЕС, наприклад, у Миколаївській області теж йдуть великі бої. Тому ми вважаємо, що цей факт - це конкретна міжнародна загроза ядерного тероризму на цих об'єктах", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, другий етап переговорів відбувся вчора, 3 березня. Якихось певних результатів сторони не дійшли, крім гуманітарних коридорів.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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