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Геращенко опублікував перший список російських військових, які потрапили в полон

“Таких списків, як і списків загиблих солдатів окупантів, буде ще дуже багато".

Геращенко опублікував перший список російських військових, які потрапили в полон

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував перший список російських військових, "обманом заманених на територію мирної України".

“Таких списків, як і списків загиблих солдатів окупантів, буде ще дуже багато. І Ви знаєте, хто в цьому винен – Путін!” – зазначив він.

“Матері Росії, приїжджайте до Києва та забирайте Ваших синів. Після того пекла, в яке вони потрапили, ми точно знаємо, що ніхто з них більше і пальця не підніме проти України! Прошу донести цю інформацію до тисяч нещасних матерів російських, сини яких потрапили в полон в Україні”, – додав Геращенко.

Він нагадав, що прийнято рішення віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними в Україну, до Києва.

Аби повернути свого сина з полону, потрібно:

  • або зателефонувати на номери телефону, вказані в листівці для того, щоб дізнатися, перебуває Ваш син у полоні чи загинув, необхідно зайти в телеграм-канал Вантаж 200 (https://t.me/rf200_now),
  • або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України – «Повернись живим з України» на багатоканальні телефони: +380894201860, +380894201861, +380894201862,
  • або написати на пошту: vernis_iz_ukraine@gmail.com.

“Якщо Ви отримали, підтвердження, що Ваш син перебуває в нас у полоні, мами російських солдатів мають дістатися Києва”, – сказав Геращенко.

Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору це можна зробити лише таким способом:

  • добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону,
  • потім через територію Польщі потрібно буде дістатися КПП з Україною.

“Там Вас зустрінуть і супроводять до Києва, де передадуть Вам Вашого сина. Ми, Українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми полоненими дітьми. Чекаємо на Вас у Києві!” – додав радник міністра.

Фото: Pravda_Gerashchenko

Фото: Pravda_Gerashchenko

Фото: Pravda_Gerashchenko

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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