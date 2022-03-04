Лікарні Києва працюють і забезпечені всім необхідним, - Кличко

Медична сфера Києва працює і забезпечена всім необхідним. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні.

«Лікарні міста всім необхідним забезпечені. Працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні. Пологові будинки столиці теж працюють. І протягом останніх 8 днів у Києві народилися 390 малюків. 199 хлопчиків і 191 дівчинка. А в Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром», - розповів Кличко.

Він також підкреслив, що місто продовжує укріплювати оборону, і закликав киян допомагати одне одному.

«Місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях усе більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків. Також нагадаю: працює гуманітарний штаб столиці, усі контакти – на сайті КМДА. І для тих, хто хоче допомогти, і для людей, яким сьогодні потрібна допомога. Зберігаємо витримку! Допомагаємо чим можемо людям, які поруч! Тримаємо Київ! Разом вистоїмо!» - наголосив лідер «УДАРу».

Раніше повідомляли, що Віталій Кличко відвідав укриття в метро, де перебувають кияни, щоб поспілкуватися з ними та поцікавитися потребами.