Фото: tyzhden.ua

Мистецька група "Stand with Ukraine" перейменувала станцію паризького метро “Європа” на “Європа-Україна”, не чекаючи всіх формальних документів з мерії.

Про це пише Український тиждень.

Паризька поліція замість втрутитися мовчки спостерігала за процесом.

“По всій країні нині відбуваються стихійні мітинги – часто без офіційного дозволу, на який треба 48 годин. У Франції насправді ще та бюрократія, але останнім часом щось таки починає змінюватись”, – йдеться в повідомленні.

Ідея появи станції “Європа-Україна” на третій лінії паризького метро належить мистецькій ініціативі, до якої долучилися французькі та українські художники.

“Український народ жахливо страждає. Сьогодні його героїчний опір за свободу, справедливість і демократію проти жорстокої та безпідставної агресії Путіна викликає повагу та захоплення. Жахлива актуальність ситуації в Україні очевидна. Водночас зі збором гуманітарної допомоги ми хотіли зробити щось справді символічне”, – розповіла ініціатор акції французька актриса Карлотта Верні.

Фото: tyzhden.ua

На цей крок активістів надихнув нещодавній репортаж про польську "Солідарність".

Французький активіст Паскаль Россі розповів нам, що 1982 року на знак підтримки польського спротиву станція метро “Сталінград” у Парижі цілий день мала другою назвою “Гданськ”.

“Ми пояснили наш задум керівництву паризького метро, і нас підтримали. Ми додали до назви “Європа” слово “Україна”, бо боротьба українців за демократію та свободу — це наша боротьба”, – сказала Верні.

Нагадаємо, мер Парижа Анн Ідальго ініціює присвоєння Києву особливого партнерського статусу, йдеться про почесне паризьке громадянство для столиці України.