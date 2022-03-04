Мистецька група "Stand with Ukraine" перейменувала станцію паризького метро “Європа” на “Європа-Україна”, не чекаючи всіх формальних документів з мерії.
Про це пише Український тиждень.
Паризька поліція замість втрутитися мовчки спостерігала за процесом.
“По всій країні нині відбуваються стихійні мітинги – часто без офіційного дозволу, на який треба 48 годин. У Франції насправді ще та бюрократія, але останнім часом щось таки починає змінюватись”, – йдеться в повідомленні.
Ідея появи станції “Європа-Україна” на третій лінії паризького метро належить мистецькій ініціативі, до якої долучилися французькі та українські художники.
“Український народ жахливо страждає. Сьогодні його героїчний опір за свободу, справедливість і демократію проти жорстокої та безпідставної агресії Путіна викликає повагу та захоплення. Жахлива актуальність ситуації в Україні очевидна. Водночас зі збором гуманітарної допомоги ми хотіли зробити щось справді символічне”, – розповіла ініціатор акції французька актриса Карлотта Верні.
На цей крок активістів надихнув нещодавній репортаж про польську "Солідарність".
Французький активіст Паскаль Россі розповів нам, що 1982 року на знак підтримки польського спротиву станція метро “Сталінград” у Парижі цілий день мала другою назвою “Гданськ”.
“Ми пояснили наш задум керівництву паризького метро, і нас підтримали. Ми додали до назви “Європа” слово “Україна”, бо боротьба українців за демократію та свободу — це наша боротьба”, – сказала Верні.
Нагадаємо, мер Парижа Анн Ідальго ініціює присвоєння Києву особливого партнерського статусу, йдеться про почесне паризьке громадянство для столиці України.