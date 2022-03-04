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Країни G7 збирають зустріч для протидії російській агресії

Зустріч відбудеться 4 березня о 14-й за Києвом.

Країни G7 збирають зустріч для протидії російській агресії
Фото: EPA\UPG

Глави зовнішньополітичних відомств країн G7 обговорять ситуацію в Україні, а також скоординують кроки у відповідь на російську агресію. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Держдепартамент США.

Зустріч відбудеться 4 березня о 14-й за Києвом.

У графіку роботи керівництва Держдепу зазначається, що держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю перебуватиме в Брюсселі, де після міністерських обговорень у форматі НАТО візьме участь у зустрічі країн G7.

Спілкування лідерів Групи семи частково проходитиме у віртуальному форматі. Зокрема, як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші приєднається до обговорень по відеозв’язку.

"Ми обміняємося думками про те, як діяти, і плануємо посилити координацію G7 у цьому питанні", - повідомили про зустріч у МЗС Японії.

Нагадаємо, до Групи семи входять Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Франція, Японія.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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