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Росію відсторонили від участі в Раді держав Балтійського моря

За це держави-члени проголосували одноголосно.

Росію відсторонили від участі в Раді держав Балтійського моря
Фото: Олександр Рудоманов

Росію виключили з Ради держав Балтійського моря (CBSS). Держави-члени проголосували за це рішення одноголосно. 

Про це повідомляє Європейська правда.

Міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуйтфельдт зазначила, що «прикро, що Росія створила ситуацію, коли ми, інші 11 членів, більше не вважаємо можливими підтримувати співпрацю з Росією».

Окрім цього Білорусь, яка має статус спостерігача у Раді держав Балтійського моря, відсторонили від участь в діяльності CBSS. Україна також має статус спостерігача. 

Наразі до Ради водять Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Європейський Союз. 

Нагадаємо, що вчора біля Чорного моря, в районі Констанци, з радарів зник румунський літак. Також зник вертоліт, який вирушив на пошуки літака. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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