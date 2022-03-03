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Чехія скасує відповідальність за найманство для громадян, які воюватимуть за Україну

Про це домовилось керівництво країни.

Чехія скасує відповідальність за найманство для громадян, які воюватимуть за Україну
Петр Фіала
Фото: ЕРА/UPG

Чехія скасує відповідальність за найманство для громадян, які поїдуть воювати за Україну проти російської агресії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"На зустрічі з президентом ми домовилися, що можемо гарантувати відсутність покарання для людей, які хочуть йти воювати в Україні і будуть воювати на боці України", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація пішла війною на Україну і почала бомбити мирні міста та селища. Атаки та запеклі бої тривають досі.

27 лютого в Україні було сформовано іноземний легіон добровольців. Громадянам інших країн, які хочуть вступити до легіону, в'їзд в Україну буде максимально спрощено. Для них встановлено безвізовий режим.

Президент Володимир Зеленський закликав вступати до легіону всіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі, приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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