Чехія скасує відповідальність за найманство для громадян, які воюватимуть за Україну

Чехія скасує відповідальність за найманство для громадян, які поїдуть воювати за Україну проти російської агресії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"На зустрічі з президентом ми домовилися, що можемо гарантувати відсутність покарання для людей, які хочуть йти воювати в Україні і будуть воювати на боці України", - написав він у своєму Twitter.

Na setkání s panem prezidentem jsme se dohodli na tom, že lidem, kteří chtějí odejít bojovat na Ukrajinu a budou bojovat na straně Ukrajiny, můžeme garantovat beztrestnost formou abolice. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 3, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація пішла війною на Україну і почала бомбити мирні міста та селища. Атаки та запеклі бої тривають досі.

27 лютого в Україні було сформовано іноземний легіон добровольців. Громадянам інших країн, які хочуть вступити до легіону, в'їзд в Україну буде максимально спрощено. Для них встановлено безвізовий режим.

Президент Володимир Зеленський закликав вступати до легіону всіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі, приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.