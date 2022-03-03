Рішення були схвалені, "виходячи із політичного контексту” і через те, "що настав час".

Грузія та Молдова подали заявку на вступ до Європейського Союзу за прискореною процедурою.

Про це пише Радіо Свобода.

“Про те, що Тбілісі слідом за Україною подасть заявку на надання статусу країни-кандидата ЄС, стало відомо 2 березня. Глава владної партії “Грузинська мрія” зазначив, що уряд планував зробити це у 2024 році, але вирішив поквапитися, "виходячи із політичного контексту”, – йдеться в повідомленні.

Сьогодні ж про подання заявки на вступ до Євросоюзу за невідкладною процедурою заявила і президент Республіки Молдова Мая Санду.

“Настав час: Молдова офіційно підписує заявку на членство в Європейському Союзі. Громадяни готові наполегливо працювати задля стабільного та процвітаючого майбутнього в Європейському Союзі та сім’ї європейських держав”, – йдеться в її повідомленні у Твіттері.

The time is now: #Moldova officially signs the application for membership to join the #European Union. 🇲🇩 citizens are prepared to work hard towards a stable and prosperous future in the 🇪🇺 & the family of European states. pic.twitter.com/35a2q9WCaW — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 3, 2022

Нагадаємо, 28 лютого президент України підписав заявку на вступ до Євросоюзу.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Окрім того, 1 березня стало відомо, що Україна відкликає свого посла з Грузії через перепони для добровольців, які хочуть допомогти українцям у боротьбі з російським агресором.