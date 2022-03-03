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19 країн регулярно надсилають Україні новітню зброю і медичне обладнання

Від Естонії країна вже отримала другу партію протиракетних комплексів Javelin.

19 країн регулярно надсилають Україні новітню зброю і медичне обладнання
Фото: twitter.com/mblaszczak

19 держав надсилають Україні військову допомогу на регулярній основі. Це новітня зброя, боєприпаси, засоби захисту, медичне обладнання і пальне для потреб української армії.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у Facebook

Від Естонії країна вже отримала другу партію протиракетних комплексів Javelin.

"Дипломати ведуть інтенсивні переговори щодо надання в найстисліші терміни додаткових бойових літаків для Повітряних сил Збройних сил України від партнерів", – додав він.

Є й нові антиросійські санкції. Канада оголосила обмежувальні заходи проти 10 ключових осіб із двох важливих компаній в енергетичному секторі Росії – "Роснафти" і "Газпрому". 

Державний департамент США запроваджує тотальні санкції проти сектору оборони РФ, аби придушити російську воєнну машину. Ірландія готується до закриття своїх портів для російських кораблів, а також заморожування банківських рахунків, що належать російським компаніям.

Крім цього, Ніколенко нагадав, що Світовий банк припинив всю взаємодію з Росією та Білоруссю.

"Унеможливлений розвиток альтернативної енергетики в Росії. Датська компанія Vestas, яка є світовим лідером з виготовлення вітротурбін і мала побудувати вітростанції у Росії, розірвала контакти з РФ. Україна та Польща ініціювали припинення членства РФ у Раді Європи. Міська рада Варшави розпочала юридичні процедури щодо постановки на баланс міста будинків, якими користувалися російські дипломатичні установи. Після завершення юридичних процедур у будинках планується розмістити громадян України, які залишили українську територію внаслідок російської збройної агресії", – йдеться у повідомленні. 

Словаччина скасовує безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів РФ. Болгарія припиняє членство в Міжнародному інвестиційному банку та Міжнародному банку економічного співробітництва, де найбільшим акціонером є РФ. Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських спортсменів від участі в іграх в Пекіні.

Також 15 польських міст ухвалили рішення про припинення в односторонньому порядку дій угод про співпрацю з 15 російськими містами. 

Країни надсилають в Україну і гуманітарну допомогу. Міністерство оборони Словаччини передало медичне устаткування на потреби шпиталю в Ужгороді. Греція розмістить у себе онкохворих українських дітей та їхніх батьків. ОАЕ оголосили про надання гуманітарної допомоги в розмірі 5 мільйонів доларів на потреби цивільного населення, яке постраждало від війни в Україні.

Нагадаємо, за даними агентства dpa, Міністерство економіки Німеччини погодило постачання Україні 2700 зенітних ракет. Мова йде про ракети "Стріла" з запасів збройних сил колишньої Східної Німеччини. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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