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З Бородянки евакуювали частину людей, ворог не пропускає допомогу на частині напрямків

Ми не можемо дістатися населених пунктів, бо ворог відкриває вогонь по цивільному населенню.

З Бородянки евакуювали частину людей, ворог не пропускає допомогу на частині напрямків
Фото: kyivcity.gov.ua

З міста Бородянка на Київщині вдалося евакуювати частину людей. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

“Сьогодні продовжуємо операцію з порятунку мирного населення як у Бородянці, так і в інших населених пунктах”, – сказав Кулеба.

За його словами, ворог не пропускає продовольчу допомогу до мирного населення по напрямках Димер-Іванків та у громади Полісся.

“Ми не можемо дістатися цих населених пунктів, до людей, не можемо просто передати туди їжу, тому що ворог відкриває вогонь по цивільному населенню. Ми звернулися до міжнародних організацій, ООН, всіх можливих місій, щоб нам дозволили зробити гуманітарний коридор, аби люди отримали свої продукти”, – сказав посадовець.

“Працюємо над цим, це пріоритетна задача на сьогодні, яка має надважливу мету. Ми розуміємо, що люди сім днів вже не отримують їжі, перебувають без електро- і водопостачання”, – додав Кулеба.

Також планується евакуація ще з декількох населених пунктів.

“Я сподіваюся, що все пройде добре і ми зможемо вивезти людей з бойових зон. Працює гуманітарний штаб і колл-центр, багатоканальний телефон 044 363 07 34”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер Боярки Олександр Зарубін звернувся до громади з повідомленням про термінову евакуацію.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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