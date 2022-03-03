Росія за тиждень війни втратила близько 9000 військових

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого по 3 березня, агресор втратив близько 9000 військових, 217 танків та 900 бойових броньованих машин.

Про це йдеться на сторінці Генерального штабу в Facebook.

Окрім цього, Росія втратила 90 артилерійських систем, 42 ракетних систем залпового вогню, 11 засобів ППО, близько 30 літаків, приблизно 31 гелікоптер, 374 одиниці автомобільної техніки, 2 легкі швидкісні катери, 60 цистерн з ПСС, 3 БПЛА.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що настав час посилити тиск на ворога, який втратив ініціативу, і перейти до тотального опору. Росія вже визнає свої втрати у війні проти України, і це відбувається завдяки героїзму захисників і захисниць та бійцям інформаційного фронту. Він закликав громадян знищувати тилові колони загарбника, які йдуть за колонами техніки.

Всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.