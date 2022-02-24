МОЗ закликає українців здавати кров на потреби поранених

Міністерство охорони здоровʼя закликає українців стати донорами крові для потреб поранених. МОЗ інформує про це на сторінці у фейсбуці.

"У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації у закладах охорони здоров'я зросла потреба у стратегічних запасах крові, яка може бути використана на потреби поранених, - йдеться в повідомленні. - Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо в тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові".

У міністерстві також повідомили, що аби здати кров, при собі потрібно мати паспорт.

Пункти можна переглянути на інтерактивній мапі за посиланням. Також додаємо список.

СПИСОК ПУНКТІВ КРОВІ:

Де здати кров у Вінницькій області

Місто Станція Адреса Бар Барська Центральна районна лікарня Бар, вул. Рози Люксембург, 34 Бершадь Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування Бершадь, вул. Будкевича, 2 Вінниця Вінницька обласна станція переливання крові Вінниця, вул. Пирогова, 48 Гайсин Гайсинська Центральна районна лікарня Гайсин, вул. Гурвича 1 Іллінці Іллінецька Центральна районна лікарня Іллінці, вул. Енгельса 48 Козятин Козятинська центральна районна лікарня, відділення трансфузіології Козятин, вул. Героїв Майдану, 4 Липовець Липовецька Центральна районна лікарня Липовець, вул. Пирогова 9 Могилів-Подільський Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування Могилів-Подільський, вул. Полтавська 89/2 Хмільник Хмільницька Центральна районна лікарня Хмільник, вул. Кірова 71 Шаргород Шаргородська Центральна районна лікарня Шаргород, вул. Пархоменко 9 Ямпіль Ямпільська Центральна районна лікарня Ямпіль, вул. Пирогова 1

Де здати кров у Волинській області

Місто Станція Адреса Володимир-Волинський Володимир-Волинська міська станція переливання крові Володимир-Волинський, вул. С. Наливайка, 18 Горохів Горохівська Центральна районна лікарня, відділення трансфузіології Горохів, вул. Паркова 22 Камінь-Каширський Камінь-Каширська Центральна районна лікарня Камінь-Каширський, вул. Шевченка 43 Ківерці Ківерцівська Центральна районна лікарня Ківерці, вул. Жовтнева 3 Ковель Ковельське міське територіальне медичне об'єднання Ковель, вул. Олени Пчілки 4 Липини Луцька Центральна районна лікарня Липини, вул. Теремновська 100 Луцьк Волинська Обласна станція переливання крові Луцьк, пр.Волі, 47 Луцьк Волинська обласна клінічна лікарня Луцьк, Просп. Президента Грушевського, 21 Луцьк Комунальний заклад Луцький клінічний пологовий будинок Луцьк, вул. Гулака-Артемовського 18. Любешів Любешівська Центральна районна лікарня Любешів, вул. Незалежності 3 Любомль Територіальне медичне об'єднання Любомльського і Шацького р-ну Любомль, вул. Брестська 70. Маневичі Маневицька Центральна районна лікарня Маневичі, вул. Незалежності 1. Нововолинськ Нововолинська Центральна районна лікарня Нововолинськ, вул. Перемоги 7. Ратне Ратнівська Центральна районна лікарня Ратне, вул. Газіна 64

Де здати кров у Дніпропетровській області

Місто Станція Адреса Апостолове Комунальний заклад «Апостолівська центральна районна лікарня» ДОС » Апостолове, вул. Фрунзе 63. Дніпро Комунальний заклад Дніпропетровська обласна станція переливання крові Дніпро, пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграду), 17 Дніпро Комунальний заклад «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» ДОР, відділення трансфузіології Дніпро, вул. Ближня, 31 Дніпро Комунальний заклад «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2» ДОР, Відділення трансфузіології Дніпро, проспект Сергія Нігояна, 53 Дніпро Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №6» Дніпро, вул. Тітова, 29 Дніпро Відділення трансфузіології КЗ "Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" ДОР Дніпро, вул. В.Антоновича (Свердлова), 65 Жовті Води ДЗ «Спеціалізована медико - санітарна частина № 9» Жовті Води, провулок Капітальний 1 Кам’янське (Дніпродзержинськ) Дніпродзержинська міська станція переливання крові Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул. Інститутська, 6 Кривий Ріг Комунальний заклад «Криворізька станція переливання крові» ДОР Кривий Ріг, вул. Семашко, 12 Кривий Ріг Відділення трансфузіології КЗ Криворізька міська клінічна лікарня №2 ДОР Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2 Нікополь Нікопольська міська станція переливання крові Нікополь, пров. Трубників, 56/2 Новомосковськ Комунальний заклад «Новомосковська центральна міська лікарня» ДОР ВТ Новомосковськ, вул. Леніна, 5 Павлоград Комунальний заклад «Павлоградський пологовий будинок» ДОС» Павлоград, вул. Шевченка 102 Покров (Орджонікідзе) Комунальний заклад «Орджонікідзенська центральна районна лікарня» ДОС » Покров (Орджонікідзе), вул. Пальміро Тольятті 19. Покровське КУ «Покровська центральна районна лікарня» ДОС» Покровське, вул. Карла Маркса 121 Синельникове КУ «Синельниківська центральна районна лікарня» ДОС» Синельникове, вул. Миру 52. Широке Комунальний заклад «Широківська центральна районна лікарня» ДОС» Широке, вул. Казбек 17.

Де здати кров у Донецькій області

Місто Станція Адреса Волноваха Волновахська станція переливання крові Волноваха, вул. Леніна, 157 Горлівка* Станція переливання крові м. Горлівка Горлівка, вул. Гагаріна, 29-а Донецьк* Комунальний заклад охорони здоров'я Донецька обласна станція переливання крові Донецьк, вул. Рози Люксембург, 61 Перенесено в Краматорськ Єнакієве* Комунальна лікувально-профілактична установа Станція переливання крові м. Єнакієве Єнакієве, просп. Гагаріна, 2а Краматорськ Комунальна медична установа Станція переливання крові м. Краматорськ Краматорськ, вул. Василя Стуса, 8 Макіївка* Комунальна установа Станція переливання крові м. Макіївка Макіївка, вул. Ферганська, 12 Маріуполь Міська станція переливання крові м. Маріуполь Маріуполь, вул. 50 років СРСР, 48

*Заклади охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях.

Можуть бути перебої у роботі закладів охорони здоров'я у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення: https://bit.ly/2HuovPL

Де здати кров у Житомирській області

Місто Станція Адреса Бердичів Бердичівська центральна міська лікарня, відділення трансфузіології Бердичів, вул. сестер Сломницьких, буд. 1 Житомир Житомирський обласний центр крові Житомир, вул. Кибальчича, 16 Житомир Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня Житомир, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, Сквирське шосе, 6 Коростень Коростенська філія обласного центру крові Коростень, вул. Шевченка (Кірова), 66 Новоград-Волинський Новоград-Волинська філія обласного центру крові Новоград-Волинський, вул. Герцена, 63 Радомишль Радомишльська центральна районна лікарня, трансфузіологічне відділення Радомишль, вул.Присутственна, 9

Де здати кров у Закарпатській області

Місто Станція Адреса Берегове Відділення переливання крові Берегівської Центральної районної лікарні Берегове, вул. Ліннера 2 Виноградів Відділення трасфузіології Виноградівської районної лікарні Виноградів, вул. Лікарняна, 13 Іршава Відділення переливання крові Іршавської районної лікарні Іршава, вул. Тараса Шевченка 9 Міжгір'я Відділення переливання крові Міжгірської районної лікарні Міжгір'я, вул. Возз'єднання 4 Мукачево (Мукачеве) Відділення переливання крові, Мукачівської Центральної районної лікарні Мукачево (Мукачеве), вул. Пирогова 4а Рахів Відділення переливання крові Рахівської районної лікарні Рахів, вул. Карпатська 1 Свалява Відділення переливання крові, Свалявської Центральної районної лікарні Свалява, вул. Визволення 23 Солотвино Солотвинська районна лікарня Солотвино, вул. Грушевська 20 Тячів Відділення переливання крові Тячівської міської лікарні №1 Тячів, вул. Жовтнева 48 Ужгород Закарпатська Обласна станція переливання крові Ужгород, вул. Л. Толстого, 15 Ужгород Відділення переливання крові Центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 Хуст Відділення переливання крові Хустської районної лікарні Хуст, вул. Івана Франка 113

Де здати кров у Запорізькій області

Місто Станція Адреса Бердянськ Команульна установа «Бердянська станція переливання крові» Запорізької обласної ради Бердянськ, вул. Комунарів, 23 Василівка Відділення трансфузіології Комунальний заклад «Василівська Центральна районна лікарня» ВРС ЗО Василівка, вул. Лікарняна 5 Вільнянськ Відділення трансфузіології Вільнянської Центральної районної комунальної лікарні Вільнянськ, вул. Гнаровської 6 Горіхів Відділення трансфузіології Комунального закладу «Горіхівська Центральна районна лікарня» ОРС ЗО Горіхів, вул. Правди 2 Дніпрорудне Дніпрорудненська міська лікарня, відділення трансфузіології Дніпрорудне, вул. Зелена, 2 Енергодар Відділення трансфузіології ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» м. Енергодар Енергодар, вул. Будівельників 33 Запоріжжя Запорізька обласна станція переливання крові Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського (вул. Правди), 32 Запоріжжя Віділення трансфузіології Комунальної установи "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради Запоріжжя, Горіхівське шосе, 10 Запоріжжя Відділення трансфузіології КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9» Запоріжжя, вул. Щаслива, 1 Запоріжжя Відділення трансфузіології КУ Міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запоріжжя, вул.Перемоги, 80 Кам'янка-Дніпровська Відділення трансфузіології комунальної установи «Кам'янсько-Дніпровська Центральна районна лікарня» Кам'янка-Дніпровська, вул. Набережна 130 Куйбишево Відділення трансфузіології Куйбишевської Центральної районної лікарні ВРХ ЗО Куйбишево, вул. Євтушенко 1 Мелітополь Мелітопольська міська станція переливання крові Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 46/2 Пологи Відділення трансфузіології Комунальної установи «Пологівська Центральна районна лікарня» ПРС ЗО Пологи, вул. Луначарського 8 Токмак Токмакська міська станція переливання крові Токмак, вул.Карла Лібкнехта, 150

Де здати кров у Івано-Франківській області

Місто Станція Адреса Богородчани Богородчанська Центральна районна лікарня Богородчани, вул. Шевченко 35 Болехів Болехівська центральна районна лікарня Болехів, вул. Коновальця 4 Бурштин Бурштинська міська лікарня Бурштин, вул. Шухевича 1 Верховина Верховинська Центральна районна лікарня Верховина, вул. Невестюка 2. Галич Галицька центральна района лікарня Галич, вул.Осмомисла, 15 Городенка Городенківська Центральна районна лікарня Городенка, вул. Шептицкого 24 Долина Долинська центральна районна лікарня Долина, вул. Оксани Грицей 15 Заболо́тів Заболотівська районна лікарня Заболо́тів, вул. Богдана Хмельницького 13 Івано-Франківськ Івано-франківська обласна станція переливання крові Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 23 Калуш Калушська центральна районна лікарня Калуш, вул. Медична, 6 Коломия Коломийська Центральна районна лікарня Коломия, вул. Крушельницких 26. Косів Косівська центральна районна лікарня Косів, вул. Тараса Шевченка 27 Лисец Лисецька Центральна районна лікарня Лисец, смт. Лисец, Радчанська 10 Надвірна Надвірняньська Центральна районна лікарня Надвірна, вул. Грушевского 14 Рогатин Рогатинська Центральна районна лікарня Рогатин, вул. Лвівська 9 Рожнятів Рожнятівська центральна районна лікарня Рожнятів, вул.Шкільна, 17 смт. Перегінське Перегінська районна лікарня смт. Перегінське, вул.Сотенного Довбуша,1 Снятин Снятинська Центральна районна лікарня Снятин, вул. Стефаника 2. Тлумач Тлумацька центральна районна лікарня Тлумач, вул. Винниченка, 84 Яблунів Яблунівська районна лікарня Яблунів, вул. Лісова 5 Яремча Яремчанська міська лікарня Яремча, вул. Довбуша 5

Де здати кров у Київській області

Місто Станція Адреса Баришівка Баришівська центральна районна лікарня Баришівка, вул. Леніна, 126 Березань Березанська міська лікарня Березань, вул. Радянська, 50 Біла Церква Комунальний заклад Київської обласної ради ЦЕНТР КРОВІ Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 171 Біла Церква Білоцерківська центральна районна лікарня Біла Церква, вул. Тімірязєва, 6 Богуслав Богуславська центральна районна лікарня Богуслав, вул. Франка, 27 Бориспіль Бориспільська центральна районна лікарня Бориспіль, вул. Котляревського, 1 Бородянка Комунальний заклад Бородянська Центральна районна лікарня, кабінет переливання крові Бородянка, вул. Семашка 3 Боярка Києво-Святошинська центральна районна лікарня Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, 51 Бровари Броварська Центральна районна лікарня Бровари, вул. Шевченка 14 Буча Комунальний заклад Ірпінська Центральна міська лікарня Ірпінської міської ради, відділення трансфузіології Буча, вул. Польова, 19 Буча Бучанська міська поліклініка Буча, вул. Польова 21/10 Васильків Васильківська Центральна районна лікарня, відділення трансфузіології Васильків, вул. Декабристів 87 Вишгород Комунальний заклад Вишгородська центральна районна лікарня Вишгород, вул. Кургузова, 1 Вишневе Вишнівська районна лікарня Вишневе, вул. Машинобудівників, 7 Володарка Володарська Центральна районна лікарня Володарка, вул. Коцюбинського 25 Вороньків Дільнича лікарня с. Вороньків Вороньків, вул. Паркова 2 Гребінки Гребінківська районна лікарня Гребінки, вул. Леніна, 50 Димер Димерська районна лікарня Димер, вул. Революції, 320, Згурівка Згурівська центральна районна лікарня Згурівка, вул. Залізнична, 7 Іванків Іванківська Центральна районна лікарня , кабінет переливанння крові Іванків, вул. Поліська 69 Кагарлик Кагарлицька центральна районна лікарня Кагарлик, вул. Воровського, 10 Красятичі Центральна районна лікарня Поліського району Красятичі, вул. Воздвиженська, 7 Макарів Макарівська Центральна районна лікарня, ВПК Макарів, вул. Богдана Хмельницького 56 Миронівка Миронівська Центральна районна лікарня Миронівка, вул. Комсомольська 96 Обухів Обухівська Центральна районна лікарня, Відділення переливання крові Обухів, вул. Каштанова 52 Переяслав-Хмельницький Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького 137 Ржищів Ржищівська міська лікарня Ржищів, вул. Шевченка, 15 а Рокитне Рокитнянська центральна районна лікарня Рокитне, вул. Вокзальна, 86 Сквира Сквирська центральна районна лікарня Сквира, вул. Київська, 12 Славутич Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров'я України" Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7 Ставище Комунальний заклад Ставищанська районна лікарня Ставище, вул. Радянська, 15/4 Тараща Комунальний заклад Таращанської Районної Ради Таращанська центральна районна лікарня Тараща, вул. Шевченка, 66 Терезине Терезнянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Терезине, вул Тетіїв Тетіївська Центральна районна лікарня Тетіїв, вул. Цвіткова 26 Требухів Требухівська медична амбулаторія Требухів, вул. Першотравнева,7 Узин Узинська районна лікарня Узин, вул. К.Маркса, 57 а Українка Українська районна лікарня Українка, вул. Київська, 1 Устимівка Устимівська сільська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини Устимівка, вул. Леніна, 26 Фастів Фастівська Центральна районна лікарня, Відділення трансфузіології Фастів, вул. Толстого 17 Яготин Яготинська центральна районна лікарня Яготин, вул. Незалежності, 71

Де здати кров у Києві

Станція Адреса Київський міський центр крові Київ, вул. Максима Берлинського, 12 Київська обласна клінічна лікарня Київ, вул. Багговутівська, 1а, корп. 13 Національна дитяча спеціалізована лікарня ОХМАТДИТ Київ, вул. В. Чорновола, 28/1 К16 Київський міський клінічний онкологічний центр Київ, вул. Верховинна, 69 Національний інститут раку Київ, вул. Ломоносова, 33/43, 1-ий поверх Київська міська лікарня швидкої медичної допомоги Київ, вул. Братиславська, 3 Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної зірки центр ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ Київ, вул. Госпітальна, 18 Дорожня станція переливання крові ДТГО ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ Київ, вул.Пімоненко, 8 Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України Київ, вул.Воровського, 27 Київський міський центр серця Київ, вул. Братиславська, 5а Київська міська клінічна лікарня №2 ОПІКОВИЙ ЦЕНТР Київ, вул. Краківська, 13 Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова Київ, вул.Героїв Севастополя, 30 Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М. Амосова Київ, вул. Амосова, 6 Київська міська клінічна лікарня №1 Київ, Харківське шосе, 121 Клінічна лікарня ФЕОФАНІЯ Київ, вул Академіка Заболотного, 21, копр.1 Київська міська клінічна лікарня №12 Київ, вул. Підвисоцького, 4a, Київ Центральна районна лікарня в Києво-Святошинському районі Київ, вул. 40-річчя Жовтня 51 Київська міська клінічна лікарня № 3 Київ, вул. Петра Запорожця, 26б Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Київ, вул. Чорновола, 28/1, корпус 2 Київський обласний комунальний заклад КОР ЦЕНТР КРОВІ, Відділення переливання крові Київ, вул. Багговутівська, 1 Київський обласний онкологічний диспансер Київ, вул. Багговутівська, 1 Київський обласний онкологічний диспансер Київ, вул. Багговутівська, 1

Де здати кров у Кіровоградській області

Місто Станція Адреса Благовіщенське (Ульянівка) Ульянівська Центральна районна лікарня Благовіщенське (Ульянівка), вул. Карла Маркса 3 Бобринець Бобринецька Центральна районна лікарня Бобринець, вул. Василя Порика 6. Вільшанка Вільшанська Центральна районна лікарня Вільшанка, вул. Світу 30 Гайворон Комунальна установа «Гайворонська Центральна районна лікарня» Гайворон, вул. Київська 7. Голованівка Голованівська Центральна районна лікарня Голованівка, вул. Партз'їзду 2 Добровеличківка Добровеличківська Центральна районна лікарня Добровеличківка, вул. Аркадія Артюха 10 Долинська Долинська Центральна районна лікарня Долинська, вул. Чкалова 69 Знам'янка Знам'янська Центральна районна лікарня Знам'янка, вул. Гагаріна 27 Компаніївка Компаніївська Центральна районна лікарня Компаніївка, вул. Садова 190 Кропивницький (Кіровоград) Кіровоградська обласна станція переливання крові Кропивницький (Кіровоград), вул. Преображенська, 88 Кропивницький (Кіровоград) Відділення трансфузіології Кіровоградської обласної лікарні Кропивницький (Кіровоград), просп. Університетський, 2/5 Кропивницький (Кіровоград) Центральна районна лікарня м. Кіровоград Кропивницький (Кіровоград), вул. Аерофлотська 5. Мала Виска Маловисківська МСПК Мала Виска, вул.40 років Жовтня, 92 Новоархангельськ Новоархангельська Центральна районна лікарня Новоархангельськ, вул. Сірко 15 Новомиргород РТМО «Новомиргородське» Новомиргород, вул. Леніна 92 Новоукраїнка Новоукраїнська Центральна районна лікарня Новоукраїнка, провулок Лікарняний 1 Олександрівка Олександрівська Центральна районна лікарня Олександрівка, вул. Шевченка 57. Олександрія Олександрійська Центральна районна лікарня Олександрія, вул. Семашко 15 Онуфріївка Онуфріївська Центральна районна лікарня Онуфріївка, вул. Графа Толстого 90 с.Торговиця Кабінет трансфузології Новоархангельської ЦРЛ с.Торговиця, вул. Івана Сірка, 15 Світловодськ Світловодська Центральна районна лікарня Світловодськ, вул. Павлова 16

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Керч* Керченська міська станція переливання крові Керч, вул. Карла Маркса, 33 Севастополь* Комунальна установа Центр крові Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського, 19 Сімферополь* Кримська республіканська установа Станція переливання крові Сімферополь, вул. Київська, 37/2 Ялта* Ялтинська міська станція переливання крові Ялта, вул.Свердлова, 14

*Заклади охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях.

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Місто Станція Адреса Алчевськ* Алчевська обласна станція переливання крові Алчевськ, вул. Кірова, 4 Довжанськ (Свердловськ)* Обласна станція переливання крові Довжанськ, вул. Пирогова 2 Кришталевий (Красний Луч)* Обласна станція переливання крові Кришталевий, вул. Індустріальна, 17 Сорокине (Краснодон)* Краснодонська ОСПК Сорокине, вул. Земнухова, 151 Луганськ* Луганська обласна станція переливання крові Луганськ, вул. Оборонна, 1а Перенесено в Сєверодонецьк Первомайськ* Первомайська ОСПК Первомайськ, вул. Леніна, 46 Сєверодонецьк Сєверодонецька обласна станція переливання крові Сєверодонецьк, вул. Сметаніна 5 Старобільськ Старобільська центральна районна лікарня Старобільськ, вул. Кірова, 67 Кадіївка (Стаханов)* Обласна станція переливання крові Кадіївка, вул. К. Лібкнехта, 9

*Заклади охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях.

Можуть бути перебої у роботі закладів охорони здоров'я у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення: https://bit.ly/2HuovPL

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Місто Станція Адреса Борислав Бориславська центральна міська лікарня Борислав, вул. Весняна 34 Броди Бродівська центральна районна лікарня Броди, вул. Юридика 22 Буськ Бузська центральна районна лікарня Буськ, вул. Львівська 61 Городок Городокська центральна районна лікарня Городок, вул. Коцюбинського 18 Дрогобич Дрогобицька філія Львівського обласного центру служби крові Дрогобич, вул. Солоний Ставок, 2 Жидачів Жидачівська центральна районна лікарня Жидачів, вул. Ярослава Мудрого 29 Жовква Жовківська центральна районна лікарня Жовква, вул. Львівська 78 Золочів Золочівська центральна районна лікарня Золочів, вул. Академіка Павлова 48 Кам'янка-Бузька Кам'янко-Бузька центральна районна лікарня Кам'янка-Бузька, вул. Перемоги 29а Львів Львівський обласний центр служби крові Львів, вул. Пекарська, 65 Львів Відділення трансфузіології Львівського військово-медичного клінічного центру Львів, Личаківська, 26 Львів Львівська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львів, вул. Миколайчука, 9 Львів Станція переливання крові Львівської залізниці Львів, вул. Івана Огієнка, 5 Миколаїв (Львівська область) Миколаївська центральна районна лікарня Миколаїв (Львівська область), вул. Воз'єднання 9 Новий Розділ Новороздільська міська лікарня Новий Розділ, вул. Винниченка 37 Новояворівське Новояворівска районна лікарня Новояворівське, вул. Тараса Шевченка 18 Перемишляни Перемишлянська центральна районна лікарня Перемишляни, вул. Галицька 12 Пустомити Пустомитівська центральна районна лікарня Пустомити, вул. Грушевського, 7 Радехів Радехівська центральна районна лікарня Радехів, вул. Львівська 8 Сколе Сколівська центральна районна лікарня Сколе, вул. Стрийська 19 Сокаль Сокальська філія львівського обласного центру крові Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 28а Стрий Стрийська центральна районна лікарня Стрий, вул. Басараб 15 Червоноград Червоноградська центральна міська лікарня Червоноград, вул. Івасюка В. 2 Яворів Яворівська центральна районна лікарня Яворів, вул. Лозінського 4

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Місто Станція Адреса Баштанка Баштанська Центральна районна лікарня Баштанка, вул. Ювілейна 3 Березанка Березанська Центральна районна лікарня Березанка, вул. Медична 2 Березнегувате Березнегуватська Центральна районна лікарня Березнегувате, вул. Лермонтова 1 Братське Братська Центральна районна лікарня Братське, вул. Чернишевського 49 Веселинове Веселинівська Центральна районна лікарня Веселинове, вул. Одеська 84 Вознесенськ ДО Вознесенська Центральна районна лікарня Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької дивізії 26 Еланець Еланецька Центральна районна лікарня Еланець, вул. Горького 59 Миколаїв (Миколаївська область) Миколаївська Обласна станція переливання крові Миколаїв (Миколаївська область), пров. Радіо, 2 Миколаїв (Миколаївська область) Жовтнева Центральна районна лікарня Миколаїв (Миколаївська область), пр-т Жовтневий 336 Миколаївка Миколаївська Центральна районна лікарня Миколаївка, вул. Чкалова 1а Нова Одеса Новоодеська Центральна районна лікарня Нова Одеса, вул. Шкільна 38 Очаків Очаківська Центральна районна лікарня Очаків, вул. Першотравнева 1 Саврань Савраньська Центральна районна лікарня Саврань, вул. Леніна 15 Сарата Саратська Центральна районна лікарня Сарата, вул. Котовського 2 Снігурівка Снігурівська Центральна районна лікарня Снігурівка, вул. Жовтнева 1 Ширяєве Ширяєвська Центральна районна лікарня Ширяєве, вул. Леніна 94 Южноукраїнськ Спеціалізована медико-санітарна частина №2 МОЗ України Южноукраїнськ, вул. Миру, 3

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Місто Станція Адреса Арциз Арцизька Центральна районна лікарня Арциз, вул. Першотравнева 6 Балта Комунальний заклад Балтська центральна районна лікарня Балта, вул. Ломоносова 181 Березівка Комунальний заклад «Березівська центральна районна лікарня» Березівка, вул. Лікарняна 6 Білгород-Дністровський Комунальний заклад Білгород-Дністровська міська лікарня Білгород-Дністровський, вул. Московська 1 Біляївка Комунальний заклад Біляївська центральна районна лікаря Біляївка, вул. Московська 32 Болград Комунальний заклад «Болградська центральна районна лікарня» Болград, вул. Жовтнева 65 Іванівка Комунальний заклад « Іванівська центральна районна лікарня» Іванівка, вул. Леніна 121 Ізмаїл Комунальний заклад Ізмаїльська районна міська лікарня Ізмаїл, вул. Суворова 68 Кілія Центральна районна лікарня м. Кілія Кілія, вул. Кубишкіна 19 Кодима Кодимська Центральна районна лікарня Кодима, вул. Кривенцова 1 Комінтернівське Комінтернівська Центральна районна лікарня Комінтернівське, вул. Грубника 27 Овідіопіль Овідіопільська Центральна районна лікарня Овідіопіль, вул. Тараса Шевченка 422 Одеса Одеська обласна станція переливання крові Одеса, пров. Бісквітний, 2 Одеса Одеська обласна клінічна лікарня, відділення трансфузіології Одеса, вул. Академіка Заболотного, 32а Одеса Державний заклад Дорожня лікарня державного підприємства Одеська залізниця Одеса, вул. Шклярука, 4-а Одеса Одеський обласний клінічний медичний центр, відділення трансфузіології Одеса, вул. Суднобудівна, 1 Одеса Станція переливання крові при дитячій обласній клінічній лікарні Одеса, вул. Академіка Воробйова, 3 Подільськ (Котовськ) Котовська Центральна районна лікарня Подільськ (Котовськ), проспект Перемоги 23 Рені Центральна районна лікарня м. Рені Рені, вул. Дунайська 15 Тарутине Центральна районна лікарня м. Тарутине Тарутине, вул. Краснова 75 Татарбунари Центральна районна лікарня м. Татарбунари Татарбунари, вул. Московська 16

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Місто Станція Адреса Велика Багачка Велико-Багачанска центральна районна лікарня Велика Багачка, вул. Леніна 21 Гадяч Відділення переливання крові Гадяцької центральної районної лікарні Гадяч, вул. Лохвицька 1 Глобине Відділення переливання крові Глобинської центральної районної лікарні Глобине, тупик Лікарняний 1 Горішні Плавні (Комсомольськ) Відділення переливання крові міської лікарні в місті Горішні Плавні Горішні Плавні (Комсомольськ), вул. Миру 10 Зіньків Відділення переливання крові Зіньківської центральної районної лікарні Зіньків, вул. Червоноармійська 21 Карлівка Відділення переливання крові Карлівської центральної районної лікарні Карлівка, вул. Радевич 2 Козельщина Відділення трансфузіології Козельщинської центральної районної лікарні Козельщина, вул. Радянська 81/10 Кременчук Кременчуцька обласна станція переливання крові Кременчук, вул. Івана Мазепи, 8 Лохвиця Відділення переливання крові Лохвицької центральної районної лікарні Лохвиця, вул. 60-л. жовтня 4 Лубни Лубенська обласна станція переливання крові Лубни, вул. Лісна, 23 Миргород Миргородська центральна районна лікарня, відділення переливання крові Миргород, вул. Гоголя, 172 Нові Санжари Відділення переливання крові Ново-Санжарської центральної районної лікарні Нові Санжари, вул. Шевченка 51/49 Оржиця Відділення переливання крові Оржицької центральної районної лікарні Оржиця, вул. Леніна 3 Пирятин Відділення переливання крові Пирятинської центральної районної лікарні Пирятин, вул. Звільнення 54 Полтава Полтавська обласна станція переливання крові Полтава, вул. Шевченка, 23 Решетилівка Відділення переливання крові Решетилівської центральної районної лікарні Решетилівка, вул. Крупської 76 Хорол Відділення переливання крові Хорольської центральної районної лікарні Хорол, вул. Комсомольська 11 Чутове Відділення переливання крові Чутівської центральної районної лікарні Чутове, вул. Жовтнева 23 Шишаки Шишацька центральна районна лікарня Шишаки, вул. Легейди 50

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Місто Станція Адреса Володимирець Володимирецька Центральна районна лікарня Володимирець, вул. Грушевського 39 Дубно Дубенська Центральна районна лікарня, відділення переливання Дубно, вул. Львівська 73 Дубровиця Дубровицька Центральна районна лікарня Дубровиця, вул. Воробинська 180 Зарічне Зарічненська Центральна районна лікарня Зарічне, вул. Аэрофлотская 15 Корець Корецька Центральна районна лікарня Корець, вул. Володимирська 14-а Острог Комунальний заклад Острозька Центральна районна лікарня Острог, вул. Татарська, 185 Радивилів Радивилівська Центральна районна лікарня Радивилів, вул. Садова 4 Рівне Комунальний заклад «Рівненська обласна станція переливання крові» Рівне, вул. С. Бандери, 31 Рівне Обласна Консультативна Поліклініка Рівне, вулиця Київська, 78 Сарни Сарненська Центральна районна лікарня Сарни, вул. Ярослава Мудрого 3

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Місто Станція Адреса Буринь Буриньська Центральна районна лікарня Буринь, вул. Кутузова 15 Глухів Глухівська Центральна районна лікарня Глухів, провулок Інститутський 3 Конотоп Конотопська Центральна районна лікарня Конотоп, вул. Семашко 5 Кролевець Кролевецька Центральна районна лікарня Кролевець, бул. Шевченка 57 Лебедин Центральна районна лікарня м. Лебедин Лебедин, вул. Першогвардійська 17 Недригайлів Недригайлівська Центральна районна лікарня Недригайлів, вул. Чапаєва 12 Охтирка Охтирська Центральна районна лікарня Охтирка, вул. Фрунзе 57 Путивль Центральна районна лікарня м. Путивль Путивль, вул. Куйбишева 1 Ромни Центральна районна лікарня м. Ромни Ромни, бульвар Московський 24 Суми ТОВ Сумський обласний центр служби крові Суми, провулок Громадянський, 2 Шостка Шосткінська районна лікарня, віділення трансфузіології Шостка, вул. Прорізна, 12а

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Місто Станція Адреса Бережани Бережанська центральна районна комунальна лікарня Бережани, вул. Степана Бандери 1 Борщів Відділення трансфузіології Борщівського центральної районної комунальної лікарні Борщів, вул. Степана Бандери 108 Бучач Відділення трансфузіології Бучацької центральної комунальної районної лікарні Бучач, вул. Шухевича 48 Вишнівець Вишнівецька районна комунальна лікарня Вишнівець, вул. Замкова 2 Заліщики Відділення трансфузіології Заліщанської центральної комунальної районної лікарні Заліщики, вул. Степана Бандери 86 Збараж Відділення трансфузіології Збаразької центральної районної комунальної лікарні Збараж, вул. Павлова 2 Зборів Відділення трансфузіології Зборівської центральної районної лікарні Зборів, вул. Богдана Хмельницького 17 Золотий Потік Відділення трансфузіології Золото-Потоцької районної комунальної лікарні Золотий Потік, вул. Лесі Українки 77 Козова Відділення трансфузіології Козовской центральної районної комунальної лікарні Козова, вул. Зелена 19 Копичинці Відділення трансфузіології Копиченецкой комунальної районної лікарні Копичинці, вул. Шевченка 106 Кременець Відділення трансфузіології Кременецької районної комунальної лікарні Кременець, вул. Горбачева 1 Ланівці Відділення трансфузіології Лановецької комунальної центральної районної лікарні Ланівці, вул. Шевченка 30 Монастириська Відділення трансфузіології КУ Монастирської районної ради «Монастириске територіальне медичне об'єднання» Монастириська, вул. Шевченка 29 Підгайці Відділення трансфузіології Підгаєцької центральної районної комунальної лікарні Підгайці, вул. Шевченка 19 Почаїв Відділення трансфузіології Почаївської районної комунальної лікарні Почаїв, вул. Возз'єднання 19 смт. Підволочиськ Відділення трансфузіології Підволочиської комунальної центральної районної лікарні смт. Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102 Теребовля Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Теребовлянська обласна станція переливання крові» Теребовля, вул. Навродського, 2 Тернопіль Тернопільська Обласна комунальна СПК Тернопіль, вул. Клінічна, 8 Товсте Товстецька районна комунальна лікарня Товсте, вул. Робоча 1 Чемерівці Чемеровецька Центральна районна лікарня Чемерівці, вул. Пирогова 1 Чортків Відділення трансфузіології Чортківської центральної комунальної районної лікарні Чортків, вул. Д. Пігути 31 Шумськ Відділення трансфузіології Шумської центральної районної лікарні Шумськ, вул. Енергетична 1

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Місто Станція Адреса Богодухів Комунальна установа охорони здоров’я Богодухівська центральна районна лікарня Богодухів, вул. Чернієнко 13 Валки Комунальна установа охорони здоров’я Валківська центральна районна лікарня Валки, провулок Травневий 34 Зміїв Комунальний заклад охорони здоров’я Зміївська центральна районна лікарня Зміїв, вул. шосе Таранівський 1 Катеринівка село Комунальний заклад охорони здоров’я Лозівська центральна районна лікарня Катеринівка село, вул. Леніна 42 Красноград Комунальна установа охорони здоров’я Красноградська центральна районна лікарня Красноград, вул. Ленінградська 87 Краснокутськ Комунальний заклад охорони здоров’я Краснокутська центральна районна лікарня Краснокутськ, вул. Леніна 139 Куп'янськ КЗОЗ Куп'янська центральна міська лікарня Куп'янськ, вул. Лікарняна 2 Первомайський Комунальна установа охорони здоров’я Первомайська центральна районна лікарня Первомайський, вул. Жовтнева 3 Харків Комунальний заклад охорони здоров'я Харківський обласний центр служби крові Харків, вул. Клочківська, 366 Харків Харківська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня №1 (Відділення дитячої онкології) Харків, вул. Клочківська, 337-А Харків Комунальна установа охорони здоров’я Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №25 Харків, пр. Олександрівський 122 Харків Комунальна установа охорони здоров’я Харківська міська багатопрофільна лікарня №18 Харків, вул. Краснодарська 104 Харків Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України Харків, в'їзд Балакірєва 1 Харків Комунальний заклад охорони здоров’я Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги им.проф.О.І.Мещанинова Харків, пер. Балакірєва 3-А Харків ДЗ Дорожня клінічна лікарня станції Харків СТГО Південна залізниця Харків, вул. Мала Панасівська 35 Харків Інститут патології хребта та суглобів им.проф.М.І.Ситенка НАМН України Харків, вул. Пушкінська 80 Чугуїв Комунальний заклад охорони здоров’я Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І.Кононенка Чугуїв, вул. Гвардійська 52

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Генічеськ Генічеська центральна районна лікарня, відділення трансфузіології Генічеськ, Проспект Миру 130 Каланчак Каланчацька центральна районна лікарня відділення трансфузиологии Каланчак, пров. Зарічний 14 Каховка філія Комунальної установи Херсонський обласний центр служби крові Каховка, вул. Некрасова, 2а Нова Каховка Центральна міська лікарня міста Нова Каховка відділення трансфузіології Нова Каховка, вул. Свєтлова 1 Ново-Воронцівка Ново-Воронцівський пункт забору крові Ново-Воронцівка, вул. Гагаріна 64 Олешки (Цюрупинськ) Цюрупинська центральна районна лікарня відділення трансфузіології Олешки (Цюрупинськ), вул. Комунарів 85 Скадовськ Скадовська центральна районна лікарня відділення трансфузиологии Скадовськ, вул. Радянська 20 смт. Новотроїцьке Відділення переливання крові Новотроїцької центральної районної лікарні смт. Новотроїцьке, вул. Леніна, 105 смт. Новотроїцьке Новотроїцька центральна районна лікарня відділення трансфузіології смт. Новотроїцьке, вул. Леніна 105 Херсон КУ Херсонський обласний центр служби крові Херсон, Миколаївське шосе, 7

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Місто Станція Адреса Білогір'я Білогірська Центральна районна лікарня Білогір'я, вул. Світу 1 Волочиськ Волочиська Центральна районна лікарня Волочиськ, вул. Незалежності 68 Городок Городоцька Центральна районна лікарня Городок, вул. Шевченко 40 Деражня Деражнянська Центральна районна лікарня Деражня, вул. Подільська 1 Дунаївці Дунаєвецька Центральна районна лікарня Дунаївці, вул. Горького 7 Ізяслав Ізяславська Центральна районна лікарня Ізяслав, вул. Богдана Хмельницького 47 Кам'янець-Подільський Кам'янець-Подільська станція переливання крові Кам'янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 116 Красилів Красилівська Центральна районна лікарня Красилів, вул. Грушевського 140 Летичів Летичівська Центральна районна лікарня Летичів, вул. 50-річчя Жовтня 36 Нетішин ДЗ Спеціальна Медико-санітарна частина №4 Нетішин, вул. Лісова 1 Нова-Ушиця Новоушицька Центральна районна лікарня Нова-Ушиця, вул. Гагаріна 36 Полонне Полонська Центральна районна лікарня Полонне, вул. Лесі Українки 177 Славута Славутська Центральна районна лікарня Славута, вул .Соборності 32 Стара - Синява Старосинявская Центральна районна лікарня Стара - Синява, вул. Грушевського 15 Старокостянтинів Старокостянтинівська Центральна районна лікарня Старокостянтинів, вул. Пушкіна 47 Теофіполь Теофіпольська Центральна районна лікарня Теофіполь, вул. Заводська 2 Хмельницький Хмельницька обласна станція переливання крові Хмельницький, вул. Г. Сковороди, 29 Хмельницький Хмельницька міська лікарня Хмельницький, провул. Проскурівський,1 Хмельницький Хмельницька Центральна районна лікарня Хмельницький, Львівське шосе 1 Хмельницький Хмельницький міський перинатальний центр Хмельницький, вул. Хотовицкого 6 Шепетівка Шепетівська Центральна районна лікарня Шепетівка, вул. В.Котика 85 Ярмолинці Ярмолинецкая Центральна районна лікарня Ярмолинці, вул. Шевченка 41

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Місто Станція Адреса Ватутіне Ватутінська міська лікарня Ватутіне, вул. Чайковського 11 Городище Городищенське районне територіальне медичне об'єднання Городище, вул. Гагаріна 22 Драбів Драбовская центральна районна лікарня Драбів, вул. Садова 1 Жашків Жашківська центральна районна лікарня Жашків, вул. Щорса 19 Жашків Жашківська центральна районна лікарня Жашків, вул. Щорса 19 Звенигородка Звенигородська централдьна районна лікарня Звенигородка, вул. Піонерська 73 Золотоноша Золотоніська центральна районна лікарня, відділення трансфузіології Золотоноша, вул. Лікарняна, 2 Кам'янка Кам'янська центральна районна лікарня Кам'янка, вул. Червоноармійська 90 Канів Канівська центральна районна лікарня Канів, вул. Леніна 43 Корсунь-Шевченківський Корсунь-шевченківська центральна районна лікарня Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна 20 Лисянка Лисянська центральна районна лікарня Лисянка, вул. Петровського 51 Маньківка Маньківська центральна районна лікарня Маньківка, вул. Павлова 16 Монастирище Монастирищенська центральна районна лікарня Монастирище, вул. Леніна 1 Сміла Смілянська центральна районна лікарня Сміла, вул. Семашко 2 Сміла Смілянська міська лікарня Сміла, вул. 60-річчя СРСР 82 Тальне Тальнівська центральна районна лікарня Тальне, вул. Попова - Гертлейна 65а Умань Уманська міська лікарня №3 Умань, пров.Урицького 4 Христинівка Христинівська центральна районна лікарня Христинівка, вул. Хмельницького 2 Червона Слобода Черкаська Центральна районна лікарня Червона Слобода, вул. Пирогова 3 Черкаси Черкаська обласна станція переливання крові Черкаси, вул. Гоголя, 242 Черкаси Комунальний заклад Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради Черкаси, вул. Менделєєва 3 Черкаси Третя Черкаська Міська лікарня швидкої медичної допомоги Черкаси, вул. Рози Люксембург 210 Черкаси Комунальний заклад Черкаський міський пологовий будинок Центр матері та дитини Черкаси, вул. Чехова 101 Чигирин Чигиринська центральна районна лікарня Чигирин, вул. Замкова 90 Чорнобай Чернобаївська центральна районна лікарня Чорнобай, вул. Леніна 221 Шпола Шполянська центральна районна лікарня імені братів М.С. і О.С Коломойченко Шпола, вул. Комінтерну 10

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Місто Станція Адреса Вижниця Комунальний заклад Вижницька Центральна районна лікарня Вижниця, вул. Бурги 1 Герца Комунальний заклад Герценська Центральна районна лікарня Герца, вул. Центральна 25 Глибока Комунальний заклад Глибоцька Центральна районна лікарня Глибока, вул. Шевченка 17 Заставна Комунальний заклад Заставненська Центральна районна лікарня Заставна, вул. Незалежності 111 Кіцмань Комунальний заклад Кіцманська Центральна районна лікарня Кіцмань, вул. Незалежності 1 Новоселиця Комунальний заклад Новоселицька Центральна районна лікарня Новоселиця, вул. Карамзіна 1 Сокиряни Комунальний заклад Сокирянська Центральна районна лікарня Сокиряни, вул. Кобилянська 43 Сторожинець Комунальний заклад Сторожинецька Центральна районна лікарня Сторожинець, вул. Видинивского 22 Хотин Комунальний заклад Хотинська Центральна районна лікарня Хотин, вул. Шевченка, 29 Чернівці Чернівецька обласна станція переливання крові Чернівці, вул. Українська, 36 Чернівці Пологовий будинок №2 м. Чернівці Чернівці, вул. Рівненська 8 Чернівці Пологовий будинок №1 м. Чернівці Чернівці, вул. Головна 129

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