МОЗ закликає українців здавати кров на потреби поранених

Міністерство охорони здоровʼя закликає українців стати донорами крові для потреб поранених. МОЗ інформує про це на сторінці у фейсбуці.
"У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації у закладах охорони здоров'я зросла потреба у стратегічних запасах крові, яка може бути використана на потреби поранених, - йдеться в повідомленні. - Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо в тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові".
У міністерстві також повідомили, що аби здати кров, при собі потрібно мати паспорт.
Пункти можна переглянути на інтерактивній мапі за посиланням. Також додаємо список.
СПИСОК ПУНКТІВ КРОВІ:
Де здати кров у Вінницькій області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Бар
|
Барська Центральна районна лікарня
|
Бар, вул. Рози Люксембург, 34
|
Бершадь
|
Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування
|
Бершадь, вул. Будкевича, 2
|
Вінниця
|
Вінницька обласна станція переливання крові
|
Вінниця, вул. Пирогова, 48
|
Гайсин
|
Гайсинська Центральна районна лікарня
|
Гайсин, вул. Гурвича 1
|
Іллінці
|
Іллінецька Центральна районна лікарня
|
Іллінці, вул. Енгельса 48
|
Козятин
|
Козятинська центральна районна лікарня, відділення трансфузіології
|
Козятин, вул. Героїв Майдану, 4
|
Липовець
|
Липовецька Центральна районна лікарня
|
Липовець, вул. Пирогова 9
|
Могилів-Подільський
|
Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування
|
Могилів-Подільський, вул. Полтавська 89/2
|
Хмільник
|
Хмільницька Центральна районна лікарня
|
Хмільник, вул. Кірова 71
|
Шаргород
|
Шаргородська Центральна районна лікарня
|
Шаргород, вул. Пархоменко 9
|
Ямпіль
|
Ямпільська Центральна районна лікарня
|
Ямпіль, вул. Пирогова 1
Де здати кров у Волинській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Володимир-Волинський
|
Володимир-Волинська міська станція переливання крові
|
Володимир-Волинський, вул. С. Наливайка, 18
|
Горохів
|
Горохівська Центральна районна лікарня, відділення трансфузіології
|
Горохів, вул. Паркова 22
|
Камінь-Каширський
|
Камінь-Каширська Центральна районна лікарня
|
Камінь-Каширський, вул. Шевченка 43
|
Ківерці
|
Ківерцівська Центральна районна лікарня
|
Ківерці, вул. Жовтнева 3
|
Ковель
|
Ковельське міське територіальне медичне об'єднання
|
Ковель, вул. Олени Пчілки 4
|
Липини
|
Луцька Центральна районна лікарня
|
Липини, вул. Теремновська 100
|
Луцьк
|
Волинська Обласна станція переливання крові
|
Луцьк, пр.Волі, 47
|
Луцьк
|
Волинська обласна клінічна лікарня
|
Луцьк, Просп. Президента Грушевського, 21
|
Луцьк
|
Комунальний заклад Луцький клінічний пологовий будинок
|
Луцьк, вул. Гулака-Артемовського 18.
|
Любешів
|
Любешівська Центральна районна лікарня
|
Любешів, вул. Незалежності 3
|
Любомль
|
Територіальне медичне об'єднання Любомльського і Шацького р-ну
|
Любомль, вул. Брестська 70.
|
Маневичі
|
Маневицька Центральна районна лікарня
|
Маневичі, вул. Незалежності 1.
|
Нововолинськ
|
Нововолинська Центральна районна лікарня
|
Нововолинськ, вул. Перемоги 7.
|
Ратне
|
Ратнівська Центральна районна лікарня
|
Ратне, вул. Газіна 64
Де здати кров у Дніпропетровській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Апостолове
|
Комунальний заклад «Апостолівська центральна районна лікарня» ДОС »
|
Апостолове, вул. Фрунзе 63.
|
Дніпро
|
Комунальний заклад Дніпропетровська обласна станція переливання крові
|
Дніпро, пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграду), 17
|
Дніпро
|
Комунальний заклад «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» ДОР, відділення трансфузіології
|
Дніпро, вул. Ближня, 31
|
Дніпро
|
Комунальний заклад «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2» ДОР, Відділення трансфузіології
|
Дніпро, проспект Сергія Нігояна, 53
|
Дніпро
|
Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №6»
|
Дніпро, вул. Тітова, 29
|
Дніпро
|
Відділення трансфузіології КЗ "Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" ДОР
|
Дніпро, вул. В.Антоновича (Свердлова), 65
|
Жовті Води
|
ДЗ «Спеціалізована медико - санітарна частина № 9»
|
Жовті Води, провулок Капітальний 1
|
Кам’янське (Дніпродзержинськ)
|
Дніпродзержинська міська станція переливання крові
|
Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул. Інститутська, 6
|
Кривий Ріг
|
Комунальний заклад «Криворізька станція переливання крові» ДОР
|
Кривий Ріг, вул. Семашко, 12
|
Кривий Ріг
|
Відділення трансфузіології КЗ Криворізька міська клінічна лікарня №2 ДОР
|
Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2
|
Нікополь
|
Нікопольська міська станція переливання крові
|
Нікополь, пров. Трубників, 56/2
|
Новомосковськ
|
Комунальний заклад «Новомосковська центральна міська лікарня» ДОР ВТ
|
Новомосковськ, вул. Леніна, 5
|
Павлоград
|
Комунальний заклад «Павлоградський пологовий будинок» ДОС»
|
Павлоград, вул. Шевченка 102
|
Покров (Орджонікідзе)
|
Комунальний заклад «Орджонікідзенська центральна районна лікарня» ДОС »
|
Покров (Орджонікідзе), вул. Пальміро Тольятті 19.
|
Покровське
|
КУ «Покровська центральна районна лікарня» ДОС»
|
Покровське, вул. Карла Маркса 121
|
Синельникове
|
КУ «Синельниківська центральна районна лікарня» ДОС»
|
Синельникове, вул. Миру 52.
|
Широке
|
Комунальний заклад «Широківська центральна районна лікарня» ДОС»
|
Широке, вул. Казбек 17.
Де здати кров у Донецькій області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Волноваха
|
Волновахська станція переливання крові
|
Волноваха, вул. Леніна, 157
|
Горлівка*
|
Станція переливання крові м. Горлівка
|
Горлівка, вул. Гагаріна, 29-а
|
Донецьк*
|
Комунальний заклад охорони здоров'я Донецька обласна станція переливання крові
|
Донецьк, вул. Рози Люксембург, 61
Перенесено в Краматорськ
|
Єнакієве*
|
Комунальна лікувально-профілактична установа Станція переливання крові м. Єнакієве
|
Єнакієве, просп. Гагаріна, 2а
|
Краматорськ
|
Комунальна медична установа Станція переливання крові м. Краматорськ
|
Краматорськ, вул. Василя Стуса, 8
|
Макіївка*
|
Комунальна установа Станція переливання крові м. Макіївка
|
Макіївка, вул. Ферганська, 12
|
Маріуполь
|
Міська станція переливання крові м. Маріуполь
|
Маріуполь, вул. 50 років СРСР, 48
*Заклади охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях.
Можуть бути перебої у роботі закладів охорони здоров'я у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення: https://bit.ly/2HuovPL
Де здати кров у Житомирській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Бердичів
|
Бердичівська центральна міська лікарня, відділення трансфузіології
|
Бердичів, вул. сестер Сломницьких, буд. 1
|
Житомир
|
Житомирський обласний центр крові
|
Житомир, вул. Кибальчича, 16
|
Житомир
|
Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня
|
Житомир, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, Сквирське шосе, 6
|
Коростень
|
Коростенська філія обласного центру крові
|
Коростень, вул. Шевченка (Кірова), 66
|
Новоград-Волинський
|
Новоград-Волинська філія обласного центру крові
|
Новоград-Волинський, вул. Герцена, 63
|
Радомишль
|
Радомишльська центральна районна лікарня, трансфузіологічне відділення
|
Радомишль, вул.Присутственна, 9
Де здати кров у Закарпатській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Берегове
|
Відділення переливання крові Берегівської Центральної районної лікарні
|
Берегове, вул. Ліннера 2
|
Виноградів
|
Відділення трасфузіології Виноградівської районної лікарні
|
Виноградів, вул. Лікарняна, 13
|
Іршава
|
Відділення переливання крові Іршавської районної лікарні
|
Іршава, вул. Тараса Шевченка 9
|
Міжгір'я
|
Відділення переливання крові Міжгірської районної лікарні
|
Міжгір'я, вул. Возз'єднання 4
|
Мукачево (Мукачеве)
|
Відділення переливання крові, Мукачівської Центральної районної лікарні
|
Мукачево (Мукачеве), вул. Пирогова 4а
|
Рахів
|
Відділення переливання крові Рахівської районної лікарні
|
Рахів, вул. Карпатська 1
|
Свалява
|
Відділення переливання крові, Свалявської Центральної районної лікарні
|
Свалява, вул. Визволення 23
|
Солотвино
|
Солотвинська районна лікарня
|
Солотвино, вул. Грушевська 20
|
Тячів
|
Відділення переливання крові Тячівської міської лікарні №1
|
Тячів, вул. Жовтнева 48
|
Ужгород
|
Закарпатська Обласна станція переливання крові
|
Ужгород, вул. Л. Толстого, 15
|
Ужгород
|
Відділення переливання крові Центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород
|
Ужгород, вул. Грибоєдова, 20
|
Хуст
|
Відділення переливання крові Хустської районної лікарні
|
Хуст, вул. Івана Франка 113
Де здати кров у Запорізькій області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Бердянськ
|
Команульна установа «Бердянська станція переливання крові» Запорізької обласної ради
|
Бердянськ, вул. Комунарів, 23
|
Василівка
|
Відділення трансфузіології Комунальний заклад «Василівська Центральна районна лікарня» ВРС ЗО
|
Василівка, вул. Лікарняна 5
|
Вільнянськ
|
Відділення трансфузіології Вільнянської Центральної районної комунальної лікарні
|
Вільнянськ, вул. Гнаровської 6
|
Горіхів
|
Відділення трансфузіології Комунального закладу «Горіхівська Центральна районна лікарня» ОРС ЗО
|
Горіхів, вул. Правди 2
|
Дніпрорудне
|
Дніпрорудненська міська лікарня, відділення трансфузіології
|
Дніпрорудне, вул. Зелена, 2
|
Енергодар
|
Відділення трансфузіології ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» м. Енергодар
|
Енергодар, вул. Будівельників 33
|
Запоріжжя
|
Запорізька обласна станція переливання крові
|
Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського (вул. Правди), 32
|
Запоріжжя
|
Віділення трансфузіології Комунальної установи "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради
|
Запоріжжя, Горіхівське шосе, 10
|
Запоріжжя
|
Відділення трансфузіології КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9»
|
Запоріжжя, вул. Щаслива, 1
|
Запоріжжя
|
Відділення трансфузіології КУ Міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги
|
Запоріжжя, вул.Перемоги, 80
|
Кам'янка-Дніпровська
|
Відділення трансфузіології комунальної установи «Кам'янсько-Дніпровська Центральна районна лікарня»
|
Кам'янка-Дніпровська, вул. Набережна 130
|
Куйбишево
|
Відділення трансфузіології Куйбишевської Центральної районної лікарні ВРХ ЗО
|
Куйбишево, вул. Євтушенко 1
|
Мелітополь
|
Мелітопольська міська станція переливання крові
|
Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 46/2
|
Пологи
|
Відділення трансфузіології Комунальної установи «Пологівська Центральна районна лікарня» ПРС ЗО
|
Пологи, вул. Луначарського 8
|
Токмак
|
Токмакська міська станція переливання крові
|
Токмак, вул.Карла Лібкнехта, 150
Де здати кров у Івано-Франківській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Богородчани
|
Богородчанська Центральна районна лікарня
|
Богородчани, вул. Шевченко 35
|
Болехів
|
Болехівська центральна районна лікарня
|
Болехів, вул. Коновальця 4
|
Бурштин
|
Бурштинська міська лікарня
|
Бурштин, вул. Шухевича 1
|
Верховина
|
Верховинська Центральна районна лікарня
|
Верховина, вул. Невестюка 2.
|
Галич
|
Галицька центральна района лікарня
|
Галич, вул.Осмомисла, 15
|
Городенка
|
Городенківська Центральна районна лікарня
|
Городенка, вул. Шептицкого 24
|
Долина
|
Долинська центральна районна лікарня
|
Долина, вул. Оксани Грицей 15
|
Заболо́тів
|
Заболотівська районна лікарня
|
Заболо́тів, вул. Богдана Хмельницького 13
|
Івано-Франківськ
|
Івано-франківська обласна станція переливання крові
|
Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 23
|
Калуш
|
Калушська центральна районна лікарня
|
Калуш, вул. Медична, 6
|
Коломия
|
Коломийська Центральна районна лікарня
|
Коломия, вул. Крушельницких 26.
|
Косів
|
Косівська центральна районна лікарня
|
Косів, вул. Тараса Шевченка 27
|
Лисец
|
Лисецька Центральна районна лікарня
|
Лисец, смт. Лисец, Радчанська 10
|
Надвірна
|
Надвірняньська Центральна районна лікарня
|
Надвірна, вул. Грушевского 14
|
Рогатин
|
Рогатинська Центральна районна лікарня
|
Рогатин, вул. Лвівська 9
|
Рожнятів
|
Рожнятівська центральна районна лікарня
|
Рожнятів, вул.Шкільна, 17
|
смт. Перегінське
|
Перегінська районна лікарня
|
смт. Перегінське, вул.Сотенного Довбуша,1
|
Снятин
|
Снятинська Центральна районна лікарня
|
Снятин, вул. Стефаника 2.
|
Тлумач
|
Тлумацька центральна районна лікарня
|
Тлумач, вул. Винниченка, 84
|
Яблунів
|
Яблунівська районна лікарня
|
Яблунів, вул. Лісова 5
|
Яремча
|
Яремчанська міська лікарня
|
Яремча, вул. Довбуша 5
Де здати кров у Київській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Баришівка
|
Баришівська центральна районна лікарня
|
Баришівка, вул. Леніна, 126
|
Березань
|
Березанська міська лікарня
|
Березань, вул. Радянська, 50
|
Біла Церква
|
Комунальний заклад Київської обласної ради ЦЕНТР КРОВІ
|
Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 171
|
Біла Церква
|
Білоцерківська центральна районна лікарня
|
Біла Церква, вул. Тімірязєва, 6
|
Богуслав
|
Богуславська центральна районна лікарня
|
Богуслав, вул. Франка, 27
|
Бориспіль
|
Бориспільська центральна районна лікарня
|
Бориспіль, вул. Котляревського, 1
|
Бородянка
|
Комунальний заклад Бородянська Центральна районна лікарня, кабінет переливання крові
|
Бородянка, вул. Семашка 3
|
Боярка
|
Києво-Святошинська центральна районна лікарня
|
Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, 51
|
Бровари
|
Броварська Центральна районна лікарня
|
Бровари, вул. Шевченка 14
|
Буча
|
Комунальний заклад Ірпінська Центральна міська лікарня Ірпінської міської ради, відділення трансфузіології
|
Буча, вул. Польова, 19
|
Буча
|
Бучанська міська поліклініка
|
Буча, вул. Польова 21/10
|
Васильків
|
Васильківська Центральна районна лікарня, відділення трансфузіології
|
Васильків, вул. Декабристів 87
|
Вишгород
|
Комунальний заклад Вишгородська центральна районна лікарня
|
Вишгород, вул. Кургузова, 1
|
Вишневе
|
Вишнівська районна лікарня
|
Вишневе, вул. Машинобудівників, 7
|
Володарка
|
Володарська Центральна районна лікарня
|
Володарка, вул. Коцюбинського 25
|
Вороньків
|
Дільнича лікарня с. Вороньків
|
Вороньків, вул. Паркова 2
|
Гребінки
|
Гребінківська районна лікарня
|
Гребінки, вул. Леніна, 50
|
Димер
|
Димерська районна лікарня
|
Димер, вул. Революції, 320,
|
Згурівка
|
Згурівська центральна районна лікарня
|
Згурівка, вул. Залізнична, 7
|
Іванків
|
Іванківська Центральна районна лікарня , кабінет переливанння крові
|
Іванків, вул. Поліська 69
|
Кагарлик
|
Кагарлицька центральна районна лікарня
|
Кагарлик, вул. Воровського, 10
|
Красятичі
|
Центральна районна лікарня Поліського району
|
Красятичі, вул. Воздвиженська, 7
|
Макарів
|
Макарівська Центральна районна лікарня, ВПК
|
Макарів, вул. Богдана Хмельницького 56
|
Миронівка
|
Миронівська Центральна районна лікарня
|
Миронівка, вул. Комсомольська 96
|
Обухів
|
Обухівська Центральна районна лікарня, Відділення переливання крові
|
Обухів, вул. Каштанова 52
|
Переяслав-Хмельницький
|
Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня
|
Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького 137
|
Ржищів
|
Ржищівська міська лікарня
|
Ржищів, вул. Шевченка, 15 а
|
Рокитне
|
Рокитнянська центральна районна лікарня
|
Рокитне, вул. Вокзальна, 86
|
Сквира
|
Сквирська центральна районна лікарня
|
Сквира, вул. Київська, 12
|
Славутич
|
Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров'я України"
|
Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7
|
Ставище
|
Комунальний заклад Ставищанська районна лікарня
|
Ставище, вул. Радянська, 15/4
|
Тараща
|
Комунальний заклад Таращанської Районної Ради Таращанська центральна районна лікарня
|
Тараща, вул. Шевченка, 66
|
Терезине
|
Терезнянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини
|
Терезине, вул
|
Тетіїв
|
Тетіївська Центральна районна лікарня
|
Тетіїв, вул. Цвіткова 26
|
Требухів
|
Требухівська медична амбулаторія
|
Требухів, вул. Першотравнева,7
|
Узин
|
Узинська районна лікарня
|
Узин, вул. К.Маркса, 57 а
|
Українка
|
Українська районна лікарня
|
Українка, вул. Київська, 1
|
Устимівка
|
Устимівська сільська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
|
Устимівка, вул. Леніна, 26
|
Фастів
|
Фастівська Центральна районна лікарня, Відділення трансфузіології
|
Фастів, вул. Толстого 17
|
Яготин
|
Яготинська центральна районна лікарня
|
Яготин, вул. Незалежності, 71
Де здати кров у Києві
|
Станція
|
Адреса
|
Київський міський центр крові
|
Київ, вул. Максима Берлинського, 12
|
Київська обласна клінічна лікарня
|
Київ, вул. Багговутівська, 1а, корп. 13
|
Національна дитяча спеціалізована лікарня ОХМАТДИТ
|
Київ, вул. В. Чорновола, 28/1 К16
|
Київський міський клінічний онкологічний центр
|
Київ, вул. Верховинна, 69
|
Національний інститут раку
|
Київ, вул. Ломоносова, 33/43, 1-ий поверх
|
Київська міська лікарня швидкої медичної допомоги
|
Київ, вул. Братиславська, 3
|
Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної зірки центр ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ
|
Київ, вул. Госпітальна, 18
|
Дорожня станція переливання крові ДТГО ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ
|
Київ, вул.Пімоненко, 8
|
Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України
|
Київ, вул.Воровського, 27
|
Київський міський центр серця
|
Київ, вул. Братиславська, 5а
|
Київська міська клінічна лікарня №2 ОПІКОВИЙ ЦЕНТР
|
Київ, вул. Краківська, 13
|
Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова
|
Київ, вул.Героїв Севастополя, 30
|
Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М. Амосова
|
Київ, вул. Амосова, 6
|
Київська міська клінічна лікарня №1
|
Київ, Харківське шосе, 121
|
Клінічна лікарня ФЕОФАНІЯ
|
Київ, вул Академіка Заболотного, 21, копр.1
|
Київська міська клінічна лікарня №12
|
Київ, вул. Підвисоцького, 4a, Київ
|
Центральна районна лікарня в Києво-Святошинському районі
|
Київ, вул. 40-річчя Жовтня 51
|
Київська міська клінічна лікарня № 3
|
Київ, вул. Петра Запорожця, 26б
|
Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України
|
Київ, вул. Чорновола, 28/1, корпус 2
|
Київський обласний комунальний заклад КОР ЦЕНТР КРОВІ, Відділення переливання крові
|
Київ, вул. Багговутівська, 1
|
Київський обласний онкологічний диспансер
|
Київ, вул. Багговутівська, 1
|
Київський обласний онкологічний диспансер
|
Київ, вул. Багговутівська, 1
Де здати кров у Кіровоградській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Благовіщенське (Ульянівка)
|
Ульянівська Центральна районна лікарня
|
Благовіщенське (Ульянівка), вул. Карла Маркса 3
|
Бобринець
|
Бобринецька Центральна районна лікарня
|
Бобринець, вул. Василя Порика 6.
|
Вільшанка
|
Вільшанська Центральна районна лікарня
|
Вільшанка, вул. Світу 30
|
Гайворон
|
Комунальна установа «Гайворонська Центральна районна лікарня»
|
Гайворон, вул. Київська 7.
|
Голованівка
|
Голованівська Центральна районна лікарня
|
Голованівка, вул. Партз'їзду 2
|
Добровеличківка
|
Добровеличківська Центральна районна лікарня
|
Добровеличківка, вул. Аркадія Артюха 10
|
Долинська
|
Долинська Центральна районна лікарня
|
Долинська, вул. Чкалова 69
|
Знам'янка
|
Знам'янська Центральна районна лікарня
|
Знам'янка, вул. Гагаріна 27
|
Компаніївка
|
Компаніївська Центральна районна лікарня
|
Компаніївка, вул. Садова 190
|
Кропивницький (Кіровоград)
|
Кіровоградська обласна станція переливання крові
|
Кропивницький (Кіровоград), вул. Преображенська, 88
|
Кропивницький (Кіровоград)
|
Відділення трансфузіології Кіровоградської обласної лікарні
|
Кропивницький (Кіровоград), просп. Університетський, 2/5
|
Кропивницький (Кіровоград)
|
Центральна районна лікарня м. Кіровоград
|
Кропивницький (Кіровоград), вул. Аерофлотська 5.
|
Мала Виска
|
Маловисківська МСПК
|
Мала Виска, вул.40 років Жовтня, 92
|
Новоархангельськ
|
Новоархангельська Центральна районна лікарня
|
Новоархангельськ, вул. Сірко 15
|
Новомиргород
|
РТМО «Новомиргородське»
|
Новомиргород, вул. Леніна 92
|
Новоукраїнка
|
Новоукраїнська Центральна районна лікарня
|
Новоукраїнка, провулок Лікарняний 1
|
Олександрівка
|
Олександрівська Центральна районна лікарня
|
Олександрівка, вул. Шевченка 57.
|
Олександрія
|
Олександрійська Центральна районна лікарня
|
Олександрія, вул. Семашко 15
|
Онуфріївка
|
Онуфріївська Центральна районна лікарня
|
Онуфріївка, вул. Графа Толстого 90
|
с.Торговиця
|
Кабінет трансфузології Новоархангельської ЦРЛ
|
с.Торговиця, вул. Івана Сірка, 15
|
Світловодськ
|
Світловодська Центральна районна лікарня
|
Світловодськ, вул. Павлова 16
Де здати кров у Криму*
|
Керч*
|
Керченська міська станція переливання крові
|
Керч, вул. Карла Маркса, 33
|
Севастополь*
|
Комунальна установа Центр крові
|
Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського, 19
|
Сімферополь*
|
Кримська республіканська установа Станція переливання крові
|
Сімферополь, вул. Київська, 37/2
|
Ялта*
|
Ялтинська міська станція переливання крові
|
Ялта, вул.Свердлова, 14
*Заклади охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях.
Де здати кров у Луганській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Алчевськ*
|
Алчевська обласна станція переливання крові
|
Алчевськ, вул. Кірова, 4
|
Довжанськ (Свердловськ)*
|
Обласна станція переливання крові
|
Довжанськ, вул. Пирогова 2
|
Кришталевий (Красний Луч)*
|
Обласна станція переливання крові
|
Кришталевий, вул. Індустріальна, 17
|
Сорокине (Краснодон)*
|
Краснодонська ОСПК
|
Сорокине, вул. Земнухова, 151
|
Луганськ*
|
Луганська обласна станція переливання крові
|
Луганськ, вул. Оборонна, 1а
Перенесено в Сєверодонецьк
|
Первомайськ*
|
Первомайська ОСПК
|
Первомайськ, вул. Леніна, 46
|
Сєверодонецьк
|
Сєверодонецька обласна станція переливання крові
|
Сєверодонецьк, вул. Сметаніна 5
|
Старобільськ
|
Старобільська центральна районна лікарня
|
Старобільськ, вул. Кірова, 67
|
Кадіївка (Стаханов)*
|
Обласна станція переливання крові
|
Кадіївка, вул. К. Лібкнехта, 9
*Заклади охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях.
Можуть бути перебої у роботі закладів охорони здоров'я у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення: https://bit.ly/2HuovPL
Де здати кров у Львівській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Борислав
|
Бориславська центральна міська лікарня
|
Борислав, вул. Весняна 34
|
Броди
|
Бродівська центральна районна лікарня
|
Броди, вул. Юридика 22
|
Буськ
|
Бузська центральна районна лікарня
|
Буськ, вул. Львівська 61
|
Городок
|
Городокська центральна районна лікарня
|
Городок, вул. Коцюбинського 18
|
Дрогобич
|
Дрогобицька філія Львівського обласного центру служби крові
|
Дрогобич, вул. Солоний Ставок, 2
|
Жидачів
|
Жидачівська центральна районна лікарня
|
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого 29
|
Жовква
|
Жовківська центральна районна лікарня
|
Жовква, вул. Львівська 78
|
Золочів
|
Золочівська центральна районна лікарня
|
Золочів, вул. Академіка Павлова 48
|
Кам'янка-Бузька
|
Кам'янко-Бузька центральна районна лікарня
|
Кам'янка-Бузька, вул. Перемоги 29а
|
Львів
|
Львівський обласний центр служби крові
|
Львів, вул. Пекарська, 65
|
Львів
|
Відділення трансфузіології Львівського військово-медичного клінічного центру
|
Львів, Личаківська, 26
|
Львів
|
Львівська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
|
Львів, вул. Миколайчука, 9
|
Львів
|
Станція переливання крові Львівської залізниці
|
Львів, вул. Івана Огієнка, 5
|
Миколаїв (Львівська область)
|
Миколаївська центральна районна лікарня
|
Миколаїв (Львівська область), вул. Воз'єднання 9
|
Новий Розділ
|
Новороздільська міська лікарня
|
Новий Розділ, вул. Винниченка 37
|
Новояворівське
|
Новояворівска районна лікарня
|
Новояворівське, вул. Тараса Шевченка 18
|
Перемишляни
|
Перемишлянська центральна районна лікарня
|
Перемишляни, вул. Галицька 12
|
Пустомити
|
Пустомитівська центральна районна лікарня
|
Пустомити, вул. Грушевського, 7
|
Радехів
|
Радехівська центральна районна лікарня
|
Радехів, вул. Львівська 8
|
Сколе
|
Сколівська центральна районна лікарня
|
Сколе, вул. Стрийська 19
|
Сокаль
|
Сокальська філія львівського обласного центру крові
|
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 28а
|
Стрий
|
Стрийська центральна районна лікарня
|
Стрий, вул. Басараб 15
|
Червоноград
|
Червоноградська центральна міська лікарня
|
Червоноград, вул. Івасюка В. 2
|
Яворів
|
Яворівська центральна районна лікарня
|
Яворів, вул. Лозінського 4
Де здати кров у Миколаївській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Баштанка
|
Баштанська Центральна районна лікарня
|
Баштанка, вул. Ювілейна 3
|
Березанка
|
Березанська Центральна районна лікарня
|
Березанка, вул. Медична 2
|
Березнегувате
|
Березнегуватська Центральна районна лікарня
|
Березнегувате, вул. Лермонтова 1
|
Братське
|
Братська Центральна районна лікарня
|
Братське, вул. Чернишевського 49
|
Веселинове
|
Веселинівська Центральна районна лікарня
|
Веселинове, вул. Одеська 84
|
Вознесенськ
|
ДО Вознесенська Центральна районна лікарня
|
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької дивізії 26
|
Еланець
|
Еланецька Центральна районна лікарня
|
Еланець, вул. Горького 59
|
Миколаїв (Миколаївська область)
|
Миколаївська Обласна станція переливання крові
|
Миколаїв (Миколаївська область), пров. Радіо, 2
|
Миколаїв (Миколаївська область)
|
Жовтнева Центральна районна лікарня
|
Миколаїв (Миколаївська область), пр-т Жовтневий 336
|
Миколаївка
|
Миколаївська Центральна районна лікарня
|
Миколаївка, вул. Чкалова 1а
|
Нова Одеса
|
Новоодеська Центральна районна лікарня
|
Нова Одеса, вул. Шкільна 38
|
Очаків
|
Очаківська Центральна районна лікарня
|
Очаків, вул. Першотравнева 1
|
Саврань
|
Савраньська Центральна районна лікарня
|
Саврань, вул. Леніна 15
|
Сарата
|
Саратська Центральна районна лікарня
|
Сарата, вул. Котовського 2
|
Снігурівка
|
Снігурівська Центральна районна лікарня
|
Снігурівка, вул. Жовтнева 1
|
Ширяєве
|
Ширяєвська Центральна районна лікарня
|
Ширяєве, вул. Леніна 94
|
Южноукраїнськ
|
Спеціалізована медико-санітарна частина №2 МОЗ України
|
Южноукраїнськ, вул. Миру, 3
Де здати кров у Одеській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Арциз
|
Арцизька Центральна районна лікарня
|
Арциз, вул. Першотравнева 6
|
Балта
|
Комунальний заклад Балтська центральна районна лікарня
|
Балта, вул. Ломоносова 181
|
Березівка
|
Комунальний заклад «Березівська центральна районна лікарня»
|
Березівка, вул. Лікарняна 6
|
Білгород-Дністровський
|
Комунальний заклад Білгород-Дністровська міська лікарня
|
Білгород-Дністровський, вул. Московська 1
|
Біляївка
|
Комунальний заклад Біляївська центральна районна лікаря
|
Біляївка, вул. Московська 32
|
Болград
|
Комунальний заклад «Болградська центральна районна лікарня»
|
Болград, вул. Жовтнева 65
|
Іванівка
|
Комунальний заклад « Іванівська центральна районна лікарня»
|
Іванівка, вул. Леніна 121
|
Ізмаїл
|
Комунальний заклад Ізмаїльська районна міська лікарня
|
Ізмаїл, вул. Суворова 68
|
Кілія
|
Центральна районна лікарня м. Кілія
|
Кілія, вул. Кубишкіна 19
|
Кодима
|
Кодимська Центральна районна лікарня
|
Кодима, вул. Кривенцова 1
|
Комінтернівське
|
Комінтернівська Центральна районна лікарня
|
Комінтернівське, вул. Грубника 27
|
Овідіопіль
|
Овідіопільська Центральна районна лікарня
|
Овідіопіль, вул. Тараса Шевченка 422
|
Одеса
|
Одеська обласна станція переливання крові
|
Одеса, пров. Бісквітний, 2
|
Одеса
|
Одеська обласна клінічна лікарня, відділення трансфузіології
|
Одеса, вул. Академіка Заболотного, 32а
|
Одеса
|
Державний заклад Дорожня лікарня державного підприємства Одеська залізниця
|
Одеса, вул. Шклярука, 4-а
|
Одеса
|
Одеський обласний клінічний медичний центр, відділення трансфузіології
|
Одеса, вул. Суднобудівна, 1
|
Одеса
|
Станція переливання крові при дитячій обласній клінічній лікарні
|
Одеса, вул. Академіка Воробйова, 3
|
Подільськ (Котовськ)
|
Котовська Центральна районна лікарня
|
Подільськ (Котовськ), проспект Перемоги 23
|
Рені
|
Центральна районна лікарня м. Рені
|
Рені, вул. Дунайська 15
|
Тарутине
|
Центральна районна лікарня м. Тарутине
|
Тарутине, вул. Краснова 75
|
Татарбунари
|
Центральна районна лікарня м. Татарбунари
|
Татарбунари, вул. Московська 16
Де здати кров у Полтавській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Велика Багачка
|
Велико-Багачанска центральна районна лікарня
|
Велика Багачка, вул. Леніна 21
|
Гадяч
|
Відділення переливання крові Гадяцької центральної районної лікарні
|
Гадяч, вул. Лохвицька 1
|
Глобине
|
Відділення переливання крові Глобинської центральної районної лікарні
|
Глобине, тупик Лікарняний 1
|
Горішні Плавні (Комсомольськ)
|
Відділення переливання крові міської лікарні в місті Горішні Плавні
|
Горішні Плавні (Комсомольськ), вул. Миру 10
|
Зіньків
|
Відділення переливання крові Зіньківської центральної районної лікарні
|
Зіньків, вул. Червоноармійська 21
|
Карлівка
|
Відділення переливання крові Карлівської центральної районної лікарні
|
Карлівка, вул. Радевич 2
|
Козельщина
|
Відділення трансфузіології Козельщинської центральної районної лікарні
|
Козельщина, вул. Радянська 81/10
|
Кременчук
|
Кременчуцька обласна станція переливання крові
|
Кременчук, вул. Івана Мазепи, 8
|
Лохвиця
|
Відділення переливання крові Лохвицької центральної районної лікарні
|
Лохвиця, вул. 60-л. жовтня 4
|
Лубни
|
Лубенська обласна станція переливання крові
|
Лубни, вул. Лісна, 23
|
Миргород
|
Миргородська центральна районна лікарня, відділення переливання крові
|
Миргород, вул. Гоголя, 172
|
Нові Санжари
|
Відділення переливання крові Ново-Санжарської центральної районної лікарні
|
Нові Санжари, вул. Шевченка 51/49
|
Оржиця
|
Відділення переливання крові Оржицької центральної районної лікарні
|
Оржиця, вул. Леніна 3
|
Пирятин
|
Відділення переливання крові Пирятинської центральної районної лікарні
|
Пирятин, вул. Звільнення 54
|
Полтава
|
Полтавська обласна станція переливання крові
|
Полтава, вул. Шевченка, 23
|
Решетилівка
|
Відділення переливання крові Решетилівської центральної районної лікарні
|
Решетилівка, вул. Крупської 76
|
Хорол
|
Відділення переливання крові Хорольської центральної районної лікарні
|
Хорол, вул. Комсомольська 11
|
Чутове
|
Відділення переливання крові Чутівської центральної районної лікарні
|
Чутове, вул. Жовтнева 23
|
Шишаки
|
Шишацька центральна районна лікарня
|
Шишаки, вул. Легейди 50
Де здати кров у Рівненській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Володимирець
|
Володимирецька Центральна районна лікарня
|
Володимирець, вул. Грушевського 39
|
Дубно
|
Дубенська Центральна районна лікарня, відділення переливання
|
Дубно, вул. Львівська 73
|
Дубровиця
|
Дубровицька Центральна районна лікарня
|
Дубровиця, вул. Воробинська 180
|
Зарічне
|
Зарічненська Центральна районна лікарня
|
Зарічне, вул. Аэрофлотская 15
|
Корець
|
Корецька Центральна районна лікарня
|
Корець, вул. Володимирська 14-а
|
Острог
|
Комунальний заклад Острозька Центральна районна лікарня
|
Острог, вул. Татарська, 185
|
Радивилів
|
Радивилівська Центральна районна лікарня
|
Радивилів, вул. Садова 4
|
Рівне
|
Комунальний заклад «Рівненська обласна станція переливання крові»
|
Рівне, вул. С. Бандери, 31
|
Рівне
|
Обласна Консультативна Поліклініка
|
Рівне, вулиця Київська, 78
|
Сарни
|
Сарненська Центральна районна лікарня
|
Сарни, вул. Ярослава Мудрого 3
Де здати кров у Сумській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Буринь
|
Буриньська Центральна районна лікарня
|
Буринь, вул. Кутузова 15
|
Глухів
|
Глухівська Центральна районна лікарня
|
Глухів, провулок Інститутський 3
|
Конотоп
|
Конотопська Центральна районна лікарня
|
Конотоп, вул. Семашко 5
|
Кролевець
|
Кролевецька Центральна районна лікарня
|
Кролевець, бул. Шевченка 57
|
Лебедин
|
Центральна районна лікарня м. Лебедин
|
Лебедин, вул. Першогвардійська 17
|
Недригайлів
|
Недригайлівська Центральна районна лікарня
|
Недригайлів, вул. Чапаєва 12
|
Охтирка
|
Охтирська Центральна районна лікарня
|
Охтирка, вул. Фрунзе 57
|
Путивль
|
Центральна районна лікарня м. Путивль
|
Путивль, вул. Куйбишева 1
|
Ромни
|
Центральна районна лікарня м. Ромни
|
Ромни, бульвар Московський 24
|
Суми
|
ТОВ Сумський обласний центр служби крові
|
Суми, провулок Громадянський, 2
|
Шостка
|
Шосткінська районна лікарня, віділення трансфузіології
|
Шостка, вул. Прорізна, 12а
Де здати кров у Тернопільській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Бережани
|
Бережанська центральна районна комунальна лікарня
|
Бережани, вул. Степана Бандери 1
|
Борщів
|
Відділення трансфузіології Борщівського центральної районної комунальної лікарні
|
Борщів, вул. Степана Бандери 108
|
Бучач
|
Відділення трансфузіології Бучацької центральної комунальної районної лікарні
|
Бучач, вул. Шухевича 48
|
Вишнівець
|
Вишнівецька районна комунальна лікарня
|
Вишнівець, вул. Замкова 2
|
Заліщики
|
Відділення трансфузіології Заліщанської центральної комунальної районної лікарні
|
Заліщики, вул. Степана Бандери 86
|
Збараж
|
Відділення трансфузіології Збаразької центральної районної комунальної лікарні
|
Збараж, вул. Павлова 2
|
Зборів
|
Відділення трансфузіології Зборівської центральної районної лікарні
|
Зборів, вул. Богдана Хмельницького 17
|
Золотий Потік
|
Відділення трансфузіології Золото-Потоцької районної комунальної лікарні
|
Золотий Потік, вул. Лесі Українки 77
|
Козова
|
Відділення трансфузіології Козовской центральної районної комунальної лікарні
|
Козова, вул. Зелена 19
|
Копичинці
|
Відділення трансфузіології Копиченецкой комунальної районної лікарні
|
Копичинці, вул. Шевченка 106
|
Кременець
|
Відділення трансфузіології Кременецької районної комунальної лікарні
|
Кременець, вул. Горбачева 1
|
Ланівці
|
Відділення трансфузіології Лановецької комунальної центральної районної лікарні
|
Ланівці, вул. Шевченка 30
|
Монастириська
|
Відділення трансфузіології КУ Монастирської районної ради «Монастириске територіальне медичне об'єднання»
|
Монастириська, вул. Шевченка 29
|
Підгайці
|
Відділення трансфузіології Підгаєцької центральної районної комунальної лікарні
|
Підгайці, вул. Шевченка 19
|
Почаїв
|
Відділення трансфузіології Почаївської районної комунальної лікарні
|
Почаїв, вул. Возз'єднання 19
|
смт. Підволочиськ
|
Відділення трансфузіології Підволочиської комунальної центральної районної лікарні
|
смт. Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
|
Теребовля
|
Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Теребовлянська обласна станція переливання крові»
|
Теребовля, вул. Навродського, 2
|
Тернопіль
|
Тернопільська Обласна комунальна СПК
|
Тернопіль, вул. Клінічна, 8
|
Товсте
|
Товстецька районна комунальна лікарня
|
Товсте, вул. Робоча 1
|
Чемерівці
|
Чемеровецька Центральна районна лікарня
|
Чемерівці, вул. Пирогова 1
|
Чортків
|
Відділення трансфузіології Чортківської центральної комунальної районної лікарні
|
Чортків, вул. Д. Пігути 31
|
Шумськ
|
Відділення трансфузіології Шумської центральної районної лікарні
|
Шумськ, вул. Енергетична 1
Де здати кров у Харківській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Богодухів
|
Комунальна установа охорони здоров’я Богодухівська центральна районна лікарня
|
Богодухів, вул. Чернієнко 13
|
Валки
|
Комунальна установа охорони здоров’я Валківська центральна районна лікарня
|
Валки, провулок Травневий 34
|
Зміїв
|
Комунальний заклад охорони здоров’я Зміївська центральна районна лікарня
|
Зміїв, вул. шосе Таранівський 1
|
Катеринівка село
|
Комунальний заклад охорони здоров’я Лозівська центральна районна лікарня
|
Катеринівка село, вул. Леніна 42
|
Красноград
|
Комунальна установа охорони здоров’я Красноградська центральна районна лікарня
|
Красноград, вул. Ленінградська 87
|
Краснокутськ
|
Комунальний заклад охорони здоров’я Краснокутська центральна районна лікарня
|
Краснокутськ, вул. Леніна 139
|
Куп'янськ
|
КЗОЗ Куп'янська центральна міська лікарня
|
Куп'янськ, вул. Лікарняна 2
|
Первомайський
|
Комунальна установа охорони здоров’я Первомайська центральна районна лікарня
|
Первомайський, вул. Жовтнева 3
|
Харків
|
Комунальний заклад охорони здоров'я Харківський обласний центр служби крові
|
Харків, вул. Клочківська, 366
|
Харків
|
Харківська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня №1 (Відділення дитячої онкології)
|
Харків, вул. Клочківська, 337-А
|
Харків
|
Комунальна установа охорони здоров’я Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №25
|
Харків, пр. Олександрівський 122
|
Харків
|
Комунальна установа охорони здоров’я Харківська міська багатопрофільна лікарня №18
|
Харків, вул. Краснодарська 104
|
Харків
|
Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України
|
Харків, в'їзд Балакірєва 1
|
Харків
|
Комунальний заклад охорони здоров’я Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги им.проф.О.І.Мещанинова
|
Харків, пер. Балакірєва 3-А
|
Харків
|
ДЗ Дорожня клінічна лікарня станції Харків СТГО Південна залізниця
|
Харків, вул. Мала Панасівська 35
|
Харків
|
Інститут патології хребта та суглобів им.проф.М.І.Ситенка НАМН України
|
Харків, вул. Пушкінська 80
|
Чугуїв
|
Комунальний заклад охорони здоров’я Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І.Кононенка
|
Чугуїв, вул. Гвардійська 52
Де здати кров у Херсонській області
|
Генічеськ
|
Генічеська центральна районна лікарня, відділення трансфузіології
|
Генічеськ, Проспект Миру 130
|
Каланчак
|
Каланчацька центральна районна лікарня відділення трансфузиологии
|
Каланчак, пров. Зарічний 14
|
Каховка
|
філія Комунальної установи Херсонський обласний центр служби крові
|
Каховка, вул. Некрасова, 2а
|
Нова Каховка
|
Центральна міська лікарня міста Нова Каховка відділення трансфузіології
|
Нова Каховка, вул. Свєтлова 1
|
Ново-Воронцівка
|
Ново-Воронцівський пункт забору крові
|
Ново-Воронцівка, вул. Гагаріна 64
|
Олешки (Цюрупинськ)
|
Цюрупинська центральна районна лікарня відділення трансфузіології
|
Олешки (Цюрупинськ), вул. Комунарів 85
|
Скадовськ
|
Скадовська центральна районна лікарня відділення трансфузиологии
|
Скадовськ, вул. Радянська 20
|
смт. Новотроїцьке
|
Відділення переливання крові Новотроїцької центральної районної лікарні
|
смт. Новотроїцьке, вул. Леніна, 105
|
смт. Новотроїцьке
|
Новотроїцька центральна районна лікарня відділення трансфузіології
|
смт. Новотроїцьке, вул. Леніна 105
|
Херсон
|
КУ Херсонський обласний центр служби крові
|
Херсон, Миколаївське шосе, 7
Де здати кров у Хмельницькій області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Білогір'я
|
Білогірська Центральна районна лікарня
|
Білогір'я, вул. Світу 1
|
Волочиськ
|
Волочиська Центральна районна лікарня
|
Волочиськ, вул. Незалежності 68
|
Городок
|
Городоцька Центральна районна лікарня
|
Городок, вул. Шевченко 40
|
Деражня
|
Деражнянська Центральна районна лікарня
|
Деражня, вул. Подільська 1
|
Дунаївці
|
Дунаєвецька Центральна районна лікарня
|
Дунаївці, вул. Горького 7
|
Ізяслав
|
Ізяславська Центральна районна лікарня
|
Ізяслав, вул. Богдана Хмельницького 47
|
Кам'янець-Подільський
|
Кам'янець-Подільська станція переливання крові
|
Кам'янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 116
|
Красилів
|
Красилівська Центральна районна лікарня
|
Красилів, вул. Грушевського 140
|
Летичів
|
Летичівська Центральна районна лікарня
|
Летичів, вул. 50-річчя Жовтня 36
|
Нетішин
|
ДЗ Спеціальна Медико-санітарна частина №4
|
Нетішин, вул. Лісова 1
|
Нова-Ушиця
|
Новоушицька Центральна районна лікарня
|
Нова-Ушиця, вул. Гагаріна 36
|
Полонне
|
Полонська Центральна районна лікарня
|
Полонне, вул. Лесі Українки 177
|
Славута
|
Славутська Центральна районна лікарня
|
Славута, вул .Соборності 32
|
Стара - Синява
|
Старосинявская Центральна районна лікарня
|
Стара - Синява, вул. Грушевського 15
|
Старокостянтинів
|
Старокостянтинівська Центральна районна лікарня
|
Старокостянтинів, вул. Пушкіна 47
|
Теофіполь
|
Теофіпольська Центральна районна лікарня
|
Теофіполь, вул. Заводська 2
|
Хмельницький
|
Хмельницька обласна станція переливання крові
|
Хмельницький, вул. Г. Сковороди, 29
|
Хмельницький
|
Хмельницька міська лікарня
|
Хмельницький, провул. Проскурівський,1
|
Хмельницький
|
Хмельницька Центральна районна лікарня
|
Хмельницький, Львівське шосе 1
|
Хмельницький
|
Хмельницький міський перинатальний центр
|
Хмельницький, вул. Хотовицкого 6
|
Шепетівка
|
Шепетівська Центральна районна лікарня
|
Шепетівка, вул. В.Котика 85
|
Ярмолинці
|
Ярмолинецкая Центральна районна лікарня
|
Ярмолинці, вул. Шевченка 41
Де здати кров у Черкаській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Ватутіне
|
Ватутінська міська лікарня
|
Ватутіне, вул. Чайковського 11
|
Городище
|
Городищенське районне територіальне медичне об'єднання
|
Городище, вул. Гагаріна 22
|
Драбів
|
Драбовская центральна районна лікарня
|
Драбів, вул. Садова 1
|
Жашків
|
Жашківська центральна районна лікарня
|
Жашків, вул. Щорса 19
|
Жашків
|
Жашківська центральна районна лікарня
|
Жашків, вул. Щорса 19
|
Звенигородка
|
Звенигородська централдьна районна лікарня
|
Звенигородка, вул. Піонерська 73
|
Золотоноша
|
Золотоніська центральна районна лікарня, відділення трансфузіології
|
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
|
Кам'янка
|
Кам'янська центральна районна лікарня
|
Кам'янка, вул. Червоноармійська 90
|
Канів
|
Канівська центральна районна лікарня
|
Канів, вул. Леніна 43
|
Корсунь-Шевченківський
|
Корсунь-шевченківська центральна районна лікарня
|
Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна 20
|
Лисянка
|
Лисянська центральна районна лікарня
|
Лисянка, вул. Петровського 51
|
Маньківка
|
Маньківська центральна районна лікарня
|
Маньківка, вул. Павлова 16
|
Монастирище
|
Монастирищенська центральна районна лікарня
|
Монастирище, вул. Леніна 1
|
Сміла
|
Смілянська центральна районна лікарня
|
Сміла, вул. Семашко 2
|
Сміла
|
Смілянська міська лікарня
|
Сміла, вул. 60-річчя СРСР 82
|
Тальне
|
Тальнівська центральна районна лікарня
|
Тальне, вул. Попова - Гертлейна 65а
|
Умань
|
Уманська міська лікарня №3
|
Умань, пров.Урицького 4
|
Христинівка
|
Христинівська центральна районна лікарня
|
Христинівка, вул. Хмельницького 2
|
Червона Слобода
|
Черкаська Центральна районна лікарня
|
Червона Слобода, вул. Пирогова 3
|
Черкаси
|
Черкаська обласна станція переливання крові
|
Черкаси, вул. Гоголя, 242
|
Черкаси
|
Комунальний заклад Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради
|
Черкаси, вул. Менделєєва 3
|
Черкаси
|
Третя Черкаська Міська лікарня швидкої медичної допомоги
|
Черкаси, вул. Рози Люксембург 210
|
Черкаси
|
Комунальний заклад Черкаський міський пологовий будинок Центр матері та дитини
|
Черкаси, вул. Чехова 101
|
Чигирин
|
Чигиринська центральна районна лікарня
|
Чигирин, вул. Замкова 90
|
Чорнобай
|
Чернобаївська центральна районна лікарня
|
Чорнобай, вул. Леніна 221
|
Шпола
|
Шполянська центральна районна лікарня імені братів М.С. і О.С Коломойченко
|
Шпола, вул. Комінтерну 10
Де здати кров у Чернівецькій області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Вижниця
|
Комунальний заклад Вижницька Центральна районна лікарня
|
Вижниця, вул. Бурги 1
|
Герца
|
Комунальний заклад Герценська Центральна районна лікарня
|
Герца, вул. Центральна 25
|
Глибока
|
Комунальний заклад Глибоцька Центральна районна лікарня
|
Глибока, вул. Шевченка 17
|
Заставна
|
Комунальний заклад Заставненська Центральна районна лікарня
|
Заставна, вул. Незалежності 111
|
Кіцмань
|
Комунальний заклад Кіцманська Центральна районна лікарня
|
Кіцмань, вул. Незалежності 1
|
Новоселиця
|
Комунальний заклад Новоселицька Центральна районна лікарня
|
Новоселиця, вул. Карамзіна 1
|
Сокиряни
|
Комунальний заклад Сокирянська Центральна районна лікарня
|
Сокиряни, вул. Кобилянська 43
|
Сторожинець
|
Комунальний заклад Сторожинецька Центральна районна лікарня
|
Сторожинець, вул. Видинивского 22
|
Хотин
|
Комунальний заклад Хотинська Центральна районна лікарня
|
Хотин, вул. Шевченка, 29
|
Чернівці
|
Чернівецька обласна станція переливання крові
|
Чернівці, вул. Українська, 36
|
Чернівці
|
Пологовий будинок №2 м. Чернівці
|
Чернівці, вул. Рівненська 8
|
Чернівці
|
Пологовий будинок №1 м. Чернівці
|
Чернівці, вул. Головна 129
Де здати кров у Чернігівській області
|
Місто
|
Станція
|
Адреса
|
Бахмач
|
Бахмачская Центральна районна лікарня
|
Бахмач, вул. Жовтнева 66
|
Бобровиця
|
Бобровицька Центральна районна лікарня
|
Бобровиця, вул. О.Бичка 1
|
Борзна
|
Борзнянська Центральна районна лікарня
|
Борзна, вул. Свердлова 22
|
Городня
|
Городнянская Центральна районна лікарня
|
Городня, вул. Чорноуса 26
|
Ічня
|
Ічнянська Центральна районна лікарня
|
Ічня, вул. Червоноармійська 6
|
Корюківка
|
Корюківська Центральна районна лікарня
|
Корюківка, вул. Шевченка 101
|
Мена
|
Менська Центральна районна лікарня
|
Мена, вул. Шевченка 61а
|
Ніжин
|
Ніжинська Центральна районна лікарня
|
Ніжин, вул. Семашко 1
|
Ніжин
|
Ніжинська міська лікарня
|
Ніжин, вул. Московська 21
|
Новгород-Сіверський
|
Новгород-Сіверська Центральна районна лікарня ім. І.В.Буяльського
|
Новгород-Сіверський, вул. Шевченка 17
|
Носівка
|
Носівська Центральна районна лікарня
|
Носівка, вул. Центральна 53
|
Прилуки
|
Прилуцька Центральна районна лікарня
|
Прилуки, вул. Київська 98
|
Семенівка
|
Семенівська Центральна районна лікарня
|
Семенівка, вул. Лікарняний Хутор 2
|
Сновськ (Щорс)
|
Щорська Центральна районна лікарня
|
Сновськ (Щорс), вул. Спортивна 21
|
Чернігів
|
Чернігівська ОСПК
|
Чернігів, вул. Пирогова, 13