Від атаки Росії загинули не менш ніж 40 військових ЗСУ

У результаті ракетних ударів Росії по Україні загинули більш ніж 40 військових. Про це на брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Також поранено декілька десятків бійців.

Відомо також про загибель цивільних українців – до десяти людей.

Арестович вважає, що російське командування сподівалося на значно більшу кількість жертв серед українських військових і ЗСУ дають належний опір збройній агресії.

"Російські війська, за попередніми даними, перейшли перешийок з Кримським півостровом і повільно розвивають наступ у двох напрямках – на Мелітополь і Херсон. Вони шикуються в колони і готуються до руху. Українські війська готові до відсічі. У зоні ООС усі атаки відбиті, лінія оборони не прорвана. Попри повідомлення і заяви Міноборони Росії, Щастя відбито, ворог втратив багато живої сили", – додав він.

На білоруському напрямку є окремі загони по два-три танки і 50 військових, які пробують зайти на нашу територію і зустрічають опір.

Нагадаємо, в Чугуєві, що на Харківщині, від обстрілу загинув хлопчик. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку і в районі проведення Операції Обʼєднаних сил.

У Чернігівській області противника зупинили, Маріуполь і Щастя – під контролем ЗСУ.