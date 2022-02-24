По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чернігівській області противника зупинили, Маріуполь і Щастя – під контролем ЗСУ

Важкі бої ведуться на Харківському напрямку і в районі проведення Операції Обʼєднаних сил.

У Чернігівській області противника зупинили, Маріуполь і Щастя – під контролем ЗСУ
генерал-майор Валерій Залужний
Фото: НикВести

Сили оборони України зупинили наступ ворога в Чернігівській області. Зараз важкі бої ведуться на Харківському напрямку і в районі проведення Операції Обʼєднаних сил.

Про це повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Силами наших військ повернено під повний контроль міста МАРІУПОЛЬ і ЩАСТЯ. Знищено не менше шести літаків, двох вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. У районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору", – проінформував він. 

Нагадаємо, вранці 24 лютого російська бронетехніка порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема, в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках. Наступ відбувається також з адмінмежі з Кримом. 

На обʼїзній дорозі Харкова українські захисники знищили чотири російські танки. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також