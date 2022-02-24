У Чернігівській області противника зупинили, Маріуполь і Щастя – під контролем ЗСУ

Важкі бої ведуться на Харківському напрямку і в районі проведення Операції Обʼєднаних сил.

Сили оборони України зупинили наступ ворога в Чернігівській області. Зараз важкі бої ведуться на Харківському напрямку і в районі проведення Операції Обʼєднаних сил.

Про це повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Силами наших військ повернено під повний контроль міста МАРІУПОЛЬ і ЩАСТЯ. Знищено не менше шести літаків, двох вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. У районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору", – проінформував він.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російська бронетехніка порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема, в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках. Наступ відбувається також з адмінмежі з Кримом.

На обʼїзній дорозі Харкова українські захисники знищили чотири російські танки.