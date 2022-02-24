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Російські військові захопили прикордонний перехід Піски в Харківській області

Біля ВПС "Дергачі" розпочався мінометний обстріл. 

Російські військові захопили прикордонний перехід Піски в Харківській області
Фото: Цензор.НЕТ

Збройні сили РФ увійшли на прикордонний пункт пропуску Піски Харківської області. Біля ВПС «Дергачі», Харківська область, розпочався мінометний обстріл. 

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у своєму зведенні.

Окрім того, в Дніпропетровській області військові частини №2110 (с. Червоногригорівка) та №7036 (Краснопілля) перебувають під обстрілами. Знищено локаційну станцію на аеродромі.

У Миколаєві під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому одна людина дістала поранення.

Як повідомляли, на острові Зміїному окупанти з погрозами вимагають від прикордонників здатися.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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