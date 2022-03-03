Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності, – Резніков

Уже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ні сама РФ, ні Захід не вірили, що ми протримаємося тиждень.

Вірили в це тільки українці. Дві третини громадян до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

"Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас. Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться", – написав він.

Особливо Резніков відзначив голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій.

"Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи. Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн. Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони. Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі", – написав він.

Резніков нагадав, що закликав громадян до тотального спротиву і знищення комунікацій ворога.

"Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи. Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо. Слава Україні!" – підсумував він.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.