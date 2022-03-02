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Резніков закликав громадян на тимчасово захоплених територіях позбавляти ворога тилової підтримки

Громадяни можуть знищувати тилові колони, які йдуть за бронетехнікою. 

Настав час посилити тиск на ворога, який втратив ініціативу, та перейти до тотального опору. Росія вже визнає свої втрати у війні проти України, і це відбувається завдяки героїзму захисників і захисниць та бійцям інформаційного фронту. 

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Facebook

"Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів. Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою", – закликав він.

Фото: Facebook Олексій Резніков

Резніков додав, що якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.

"Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому країні. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім", – зазначив міністр.

Нагадаємо, станом на 18 годину від початку цієї доби до 30 бойових ворожих літаків порушили повітряний простір України, переважно – з боку Білорусі. Вони бомбардували цивільне населення.

З 24 лютого Росія випустила по Україні більше 180 ракет. Авіаудару було завдано увечері поблизу будівлі Південного вокзалу в Києві, де в цей час відбувався евакуаційний рейс жінок та дітей. 

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