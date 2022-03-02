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На Київщині окупанти не дають доставити населенню продукти та відкривають вогонь на ураження

Ворог використовує декілька напрямків для приховування і переміщування своєї техніки. 

На Київщині окупанти не дають доставити населенню продукти та відкривають вогонь на ураження
Ілюстративне фото гуманітарної допомоги
Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

У Київській області російські війська ховають та переміщують свою техніку на Вишгородському та Житомирському напрямках і в напрямку Димер-Іванків. 

Через це у громадах склалася складна гуманітарна ситуація, повідомив у Telegram голова Київської ОДА (ВЦА) Олексій Кулеба.

"Супротивник не дає проїхати до цивільного населення з продовольчою допомогою та відкриває вогонь на ураження. Попри небезпеку, ми робимо все, аби доправити допомогу для людей, які цього потребують", – заявив він.

Нагадаємо, найбільш небезпечними напрямками у Київській області залишаються Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.

Російські окупанти продовжують накопичувати велику кількість військ та техніки. Зберігаються постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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