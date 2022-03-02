​Комітет Ради просить Червоний Хрест відкрити "зелені коридори" для вивезення хворих з України

Також депутатинаправлять листа до ВООЗ та Червного Хреста з проханням надання гуманітарної допомоги (ліків та медобладнання).

Депутати Верховної Ради україни Комітету з питань охорони здоров'я звернулись до Червоного Хреста з проханням забезпечити "зелені коридори" для вивезення хворих з окупованих Росією територій.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

"Комітет продовжує активно вирішувати питання, які пов’язані з організацією роботи медичних закладів в умовах війни. Сьогодні депутати звернулися до Червоного Хреста з проханням забезпечити «зелені коридори» для вивезення хворих, постраждалих та дітей з окупованих Росією територій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про направлення офіційного листа депутати підтримали одноголосно на засіданні Комітету.

Також депутати ухвалили рішення направити лист до ВООЗ та Червного Хреста з проханням щодо надання Україні гуманітарної допомоги (ліків та медобладнання).

"Ці звернення дозволять нам активізувати співпрацю з міжнародними «медичними» організаціями. На результат очікуємо вже найближчим часом", - зазначив голова Комітету Михайло Радуцький.

Нагадаємо, раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до представників гуманітарних міжнародних організацій, зокрема до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, із закликом зробити все можливе для організації гуманітарного коридору для громадян, які залишаються в містах Донбасу, окупованих російськими військовими, а також в інших містах, де тривають активні бойові дії.

Сьогодні мер Херсона також попросив надати "зелений коридор" мешканцям міста, яке опинилося на межі гуманітарної катастрофичерез дії російських окупантів.

Після військового вторгнення в Україну 24 лютого російська армія продовжує бомбити та обстрілуювати українські міста та селища. Під удари неодноразово попадали лікарні та дитячі заклади.