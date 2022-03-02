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СБУ показала, з чим росіян відправляють воювати проти України: олівці, компаси, ліхтарики, підручники та калькулятор

"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"".

СБУ показала, з чим росіян відправляють воювати проти України: олівці, компаси, ліхтарики, підручники та калькулятор
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки опублікувала відео, на якому показала військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе «однією з найсильніших армій світу»... А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути", - йдеться в повідомленні.

"До вашої уваги військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ. Радимо дивитися зі звуком! Слава українським героям, які розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше троє російських поліцейських, яких відправили захоплювати Київ разом із збройними силами РФ, дали пресконференцію в інформагентстві УНІАН.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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