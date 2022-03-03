Іспанія надішле Україні наступальне озброєння

Іспанія 4 березня надішле Україні партію наступального озброєння. Воно прийде спочатку до Польщі. Про це заявила глава Міністерства оборони королівства Маргарита Роблес, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на телеканал Antena 3.

Зокрема, йдеться про 1 370 гранатометів, 700 тис. набоїв до гвинтівок і кулеметів, а також легкі кулемети, заявила міністр.

"Усе це полетить у п'ятницю вранці, літаками ВПС вони вирушать до Польщі, до точки, дуже близької до кордону з Україною, і там їх забере українська влада", - заявила Роблес в інтерв'ю Antena 3.

За її словами, це перша, але "дуже важлива" партія, оскільки це озброєння можуть використати люди, які не мають великого досвіду у використанні зброї".

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеби повідомляв, що Іспанія підтримує санкції ЄС проти РФ і готує додаткову практичну допомогу для України.