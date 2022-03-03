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Канада ввела санкції против ключових співробітників Роснафти та Газпрому

Буде продовжено консультації з партнерами щодо запровадження подальших санкцій.

Канада ввела санкції против ключових співробітників Роснафти та Газпрому
Фото: vectornews.net

Канада оголосила про нові санкції проти 10 ключових співробітників двох великих російських компаній енергетичного сектору - Роснафти та Газпрому. Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише liga.net з посиланням на пресслужба уряду Канади.

Ці заходи покликані вплинути на керівництво Росії, щоб воно припинило порушення суверенітету та територіальної цілісності України, йдеться в повідомленні.

"Канада робить ці дії разом зі своїми міжнародними партнерами та союзниками на знак солідарності з урядом і народом України. Буде продовжено консультації з партнерами щодо запровадження подальших санкцій, якщо Росія продовжить свою агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Канада ввела санкції проти депутатів Держдуми, які голосували за визнання незалежності окремих районів Донецької і Луганської областей, заборону на операції із суверенним боргом Росії, санкції проти двох великих російських банків. Також санкції проти 58 осіб та організацій, пов'язаних з Росією - це політична еліта РФ і члени сімей, члени радбезу, приватна військова компанія Вагнера. Скасувала дозволи на імпорт з Російської Федерації.

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Очікується, що санкції набудуть чинності найближчими днями.

"Канада непохитно підтримує Україну та її народ. На кожен акт агресії керівництва Росії ми й надалі відповідатимемо заходами, спрямованими на ослаблення її здатності вести війну. Оскільки жахливі події в Україні продовжують розгортатися на наших очах, стає ясно, що необхідно зробити ще більше. Ті, хто допомагає та підбурює російську агресію, будуть притягнуті до відповідальності. Канада підтримує Україну", – заявила Мелані Жолі.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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