Європа повинна закрити повітряний простір над ЧАЕС, - ексголовнокомандувач Естонії

Захід повинен закрити повітряний простір над Чорнобильською зоною, окупованою російським агресором, для нейтралізації загрози.

Про це заявив ексголовнокомандувач Естонії, депутат Європарламенту Ріго Террас, повідомляє УНІАН.

"Я особисто підтримую ідею закриття повітря над Чорнобилем, але на цьому етапі цього не станеться через відсутність політичної волі в американського керівництва та у президента Байдена особисто. Ми повинні вплинути на них, і я вже займаюся цим. Але Байден не готовий сьогодні до безпольотної зони над Україною", - заявив Террас.

Він зазначив, що Захід "поки що не готовий відправити сили в Україну для закриття повітряного простору, зокрема над атомною електростанцією".

"Це важливе питання для всього світу, щоб небо над Україною було захищене... Ми маємо вплинути на США, щоб це рішення було прийняте", - сказав ексголовнокомандувач Естонії.

Нагадаємо, 24 лютого після жорсткого бою українські бійці втратили контроль над Чорнобильським майданчиком. Стан обʼєктів ЧАЕС і сховища ядерних відходів невідомий.

25 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що в Чорнобильській зоні перевищено рівень радіації. Того ж дня в Міненергетики заявили, що російські окупанти вже другу добу утримують персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС", не дозволяючи провести ротацію, як це передбачено правилами технічної безпеки.

28 лютого російські літаки Су-30 і Су-35 розпочали маневри в забороненій для прольоту зоні над ЧАЕС, а також над Запорізькою АЕС і вели звідти обстріли. Це було зроблено для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь, адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.