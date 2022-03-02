"Путін і Росія стають ізгоями", - заступник держсекретаря США

На думку чиновниці, санкції ще не проявили себе на повну силу.

"Ми всі бачимо, якими ізгоями стають Путін і Росія. Тож санкції вже зробили приголомшливий вплив. Але так, їх може бути більше", - заявила заступник державного секретаря США Венді Шерман в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, проти агресора застосовано ще не весь арсенал санкцій.

"Такі заходи точно залишилися. Ми ведемо дискусії про них. Але санкції вже дали величезний ефект", - зазначила Шерман.

"Рубль впав і торгується на найнижчому рівні в історії. Фондовий ринок, як і раніше, закрито через побоювання втечі капіталу. Центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову процентну ставку, найвищу майже за 20 років. Російська влада змушує експортерів продавати не менш ніж 80 відсотків валютної виручки, щоб підтримати рубль. S&P знизило кредитний рейтинг Росії до "сміттєвого".

"Багато американських компаній ідуть з Росії, хоча робота там була досить прибутковою", - додала вона.

За словами Шерман, допомога Україні від США не обмежується санкціями. "...надання Україні допомоги у сфері безпеки теж критично важливе. За останній рік ми виділили Україні таку допомогу на суму 1 мільярд доларів, у тому числі 350 мільйонів доларів – це додаткова допомога в галузі безпеки, про яку було оголошено 26 лютого, для протидії будь-яким іншим загрозам, з якими Україна стикається в цей час. Це на додачу до поточних постачань з пакету допомоги, про який президент Байден оголосив у грудні, і передачі військової техніки США. Таким чином, за минулий рік на навчання та оснащення було витрачено 1 мільярд доларів – як частину більшого пакету допомоги в галузі безпеки на 3 мільярди доларів з 2014 року".

Як відомо, напередодні компанія Apple припинила продаж iPhone та іншої продукції в Росії після її вторгнення в Україну. Окрім того, за оцінкою ділового видання Bloomberg, РФ стала країною, що не придатна для інвестицій.