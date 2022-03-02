Унаслідок авіаудару по Житомиру загинули двоє, травмовані 16 людей, – ДСНС

Після російського авіаудару по Житомиру підтверджена загибель двох людей, 16 отримали травми.

Таку уточнену інформацію станом на 7 ранку повідомили в ДСНС.

"Станом на 07:00 2 березня підтверджена загибель двох осіб, 16 отримали травми. Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія завдала авіаудару по військовій базі 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України в Житомирі. Боєприпаси влучили в приватний сектор і зачепили лікарню.