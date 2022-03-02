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У лікарнях Маріуполя перебувають 128 поранених

Російські військові обстріляли житлові райони міста.

У лікарнях Маріуполя перебувають 128 поранених
Фото: Пресслужба Нацполіції

У лікарнях Маріуполя перебувають 128 поранених, частина з яких - цивільне населення. Про це у своєму відеозверненні повідомив мер міста Вадим Бойченко.

"Наші лікарі вже навіть не йдуть додому. Вони борються за життя маріупольців. Лікарі також наші герої", - зазначив Бойченко.

Крім того, він розповів, що комунальні служби Маріуполя продовжують працювати над відновленням світла та мобільного звʼязку. 

"Наші комунальники, працівники компанії ДТЕК героїчно вийшли. Під обстрілами куль, снарядів вони робили все, щоб наше місто могло жити і працювати. Сьогодні нам це вдалось. У місті з'явилося світло, відновився мобільний зв'язок, наскільки це можливо. Вночі ми пекли хліб - 26 тонн хліба з'явилося у наших магазинах".

Нагадаємо, що 1 березня Маріуполь опинився під обстрілами російських окупаційних військ. Про це повідомив очільник Донецької військо-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Він повідомив, що окупанти "навмисно руйнують об'єкти критичної та комунальної інфраструктури: один із залпів вони зробили по комунальному підприємству "Комунальник", поставивши під загрозу міське господарство, що забезпечує життєдіяльність міста".

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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