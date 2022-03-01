У Києві достатньо реагентів для очищення питної води, - КМДА

Київ очищує воду не тільки хлором, але і його запаси достатні.

У Києві немає проблем з питною водою, а інформація про брак хлору для знезараження питної води є фейком. Про це сьогодні повідомили в КМДА.

Упродовж дня соціальними мережами поширилася інформація, що через воєнні дії призупиняються постачання хлору до водоканалу, через що дозування хлору зменшується і, відповідно, якість питної води погіршується.

Київводоканал має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до санітарних вимог. Також нагадуємо, що вже 40% води у Києві знезаражується без участі хлору, більш сучасними реагентами", - сказано в повідомленні адміністрації.

Нагадаємо, війна з Росією триває не лише на українській землі, але і в інтернеті. Від початку російського вторгнення в соцмережі проходили кілька фейкових повідомлень, що стосувалися обмеження електропостачання, про використання брудної зброї та інші. Влада звернулася до українців з проханням не поширювати неперевірену інформацію, а також користуватися офіційними даними.