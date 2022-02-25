Повідомлення про можливі обмеження енергопостачання в Києві та Україні - фейк, НАЕК «Укренерго»

Повідомлення про те, що плануються відключення світла в Києві та інших регіонах України – пропаганда ворога, заявляють у Національній енергетичній компанії «Укренерго».

Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

«Фейкові повідомлення про те, що плануються відключення світла в Києві та інших регіонах України – пропаганда ворога! НАЕК «Укренерго» офіційно заявляє, що енергосистема України працює стабільно», - сказано в повідомленні.

«Обмеження енергопостачання споживачів не планується! В українських споживачів світло є і буде!» - зазначають у компанії.

Нагадаємо, Укренергоофіційно заявило про роботу Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі 24-26 лютого 2022 року.