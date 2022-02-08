​Зеленський відповів Лукашенку на погрози припинити постачати електроенергію

Президент України наголосив, що від скасування торгівлі між країнами постраждає саме Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський відповів Олександру Лукашенку, який вважає себе президентом Білорусі, на погрози припинити постачання електроенергії у разі війни з Росією.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Він наголосив, що від скасування торгівлі між країнами постраждає саме Білорусь.

"Нещодавно товаріщ… Одна людина з Білорусі... також заявила, якщо буде ескалація з боку Росії, то вони припинять постачання в Україну енергоресурсів. Людина сказала ці слова, і як ми повинні на це реагувати?", - запитав Зеленський.

"Я вам скажу, як я відреагував. Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. У нас товарообігу на $6 мільярдів. І з них $1,5 мільярди експортує Україна в Білорусь, $4,5 мільярди експортує Білорусь в Україну. Тобто, якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто ж від цього страждає? У даному випадку постраждають просто люди. Якщо є бажання у Кам’яний вік перейти, можна зробити так. Щось заборонить Білорусь, щось заборонить Україна. Але хто страждає? Тим більше, ви бачите, у товарообігу в 6 мільярдів точно не Україна виграє́", - додав президент України.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива та електроенергії в Україну.

В інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову Лукашенко також заявив, що торговельно-економічна співпраця з Україною продовжується, "завдяки" Володимиру Путіну. При цьому він наголосив, що Білорусь має намір продовжувати співпрацю з Україною, адже це - "допомога звичайним людям, українцям".

Зазначимо, що з 7 лютого Білорусь заборонила транзит нафтопродуктів із Литви в Україну після того, як Литва заборонила транзит білоруських товарів через свої порти.