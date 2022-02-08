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​Зеленський відповів Лукашенку на погрози припинити постачати електроенергію

Президент України наголосив, що від скасування торгівлі між країнами постраждає саме Білорусь.

​Зеленський відповів Лукашенку на погрози припинити постачати електроенергію
Архівне фото
Фото: стоп-кадр видео

Президент України Володимир Зеленський відповів Олександру Лукашенку, який вважає себе президентом Білорусі, на погрози припинити постачання електроенергії у разі війни з Росією.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Він наголосив, що від скасування торгівлі між країнами постраждає саме Білорусь.

"Нещодавно товаріщ… Одна людина з Білорусі... також заявила, якщо буде ескалація з боку Росії, то вони припинять постачання в Україну енергоресурсів. Людина сказала ці слова, і як ми повинні на це реагувати?", - запитав Зеленський.

"Я вам скажу, як я відреагував. Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. У нас товарообігу на $6 мільярдів. І з них $1,5 мільярди експортує Україна в Білорусь, $4,5 мільярди експортує Білорусь в Україну. Тобто, якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто ж від цього страждає? У даному випадку постраждають просто люди. Якщо є бажання у Кам’яний вік перейти, можна зробити так. Щось заборонить Білорусь, щось заборонить Україна. Але хто страждає? Тим більше, ви бачите, у товарообігу в 6 мільярдів точно не Україна виграє́", - додав президент України.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива та електроенергії в Україну.

В інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову Лукашенко також заявив, що торговельно-економічна співпраця з Україною продовжується, "завдяки" Володимиру Путіну. При цьому він наголосив, що Білорусь має намір продовжувати співпрацю з Україною, адже це - "допомога звичайним людям, українцям".

Зазначимо, що з 7 лютого Білорусь заборонила транзит нафтопродуктів із Литви в Україну після того, як Литва заборонила транзит білоруських товарів через свої порти.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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