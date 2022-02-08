​"Обіцяємо Україні: ми не залишимо вас наодинці", – голова парламенту Естонії

Голова Рійгікогу (Державних зборів) Естонії Юрі Ратас переконаний, що будь-які спроби подальшої ескалації з боку Росії щодо України мають бути одразу припинені. Політик пообіцяв, що Естонія не залишить Україну наодинці.

Про це Ратас заявив на брифінгу після зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, передає "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що 30 років тому Естонія здобула незалежність і пообіцяла собі, що ніколи не залишиться наодинці зі своїми проблемами.

"Ми багато зробили для того, щоб стати надійним союзником і партнером для країн Європейського Союзу, щоб побудувати нашу співпрацю й стати невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки. Сьогодні ми обіцяємо Україні: ми не залишимо вас наодинці", – наголосив Ратас.

У свою чергу голова українського парламенту Руслан Стефанчук подякував Естонії за підтримку й допомогу.

Він зазначив, що "деякі вчинки естонських колег вражають". Зокрема, голова Ради подякував Естонії за передачу Україні "третини своїх "Джавелінів", які у них є, для того щоб підтримати нашу незалежність і демократію".

Нагадаємо, що Естонія, які і інші балтійські країни, виступає з активною підтримкою України перед обличчям російської агресії. Країна передає Україні американські протитанкові ракети Javelin. Також вона хотіла поставити гаубиці Д-30 східнонімецького походження, але уряд Німеччини заблокував це.

Водночас у Берліні кажуть, що обробляють запит Естонії на передачу Україні 122-мм гаубиці німецького виробництва. Рішення Німеччини з цього питання буде підготовлено та передано Естонії найближчим часом.

Посол в Україні Каімо Кууск заявив, що Естонія вивчає можливості для надання Україні додаткової військової допомоги.