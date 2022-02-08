Порошенко взяв участь у засіданні Політичної асамблеї ЄНП щодо безпекової ситуації навколо України

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко взяв участь у засіданні Політичної асамблеї Європейської народної партії на тему безпекової ситуації навколо України.

У своєму виступі Петро Порошенко представив бачення стратегії зміцнення міжнародної підтримки та солідарності з Україною за нинішніх викликів, повідомляє пресслужба "ЄС".

Він наголосив, що саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє безпеки на європейському континенті, а тому важливе значення має потужна, добре скоординована та консолідована відповідь Заходу на виклики, які породжує російська агресія.

Лідер "Європейської Солідарності" висловив рішуче засудження триваючої концентрації військ та нарощення збройного потенціалу Росії вздовж державного кордону України та закликав до негайної деескалації з боку російської сторони як свідчення готовності Кремля до нормалізації безпекової ситуації та переведення ситуації в русло дипломатії. Також Порошенко закликав партнерів, в тому числі Європейську народну партію, посилити підтримку України, у тому числі шляхом більш жорсткої санкційної політики проти Росії, зупинки Північного потоку 2, надання Україні оборонної летальної зброї, а також Плану дій щодо членства в НАТО та схвалення політичного рішення про перспективу членства України в Європейському Союзі.

«Не недооцінюйте Україну та себе. Не бійтеся Путіна. Не бійтеся здивувати його своєю єдністю, солідарністю і потужною підтримкою України», – підкреслив п’ятий Президент України, закликавши до твердості у протидії агресії Кремля, а не його умиротворення.