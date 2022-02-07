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Кулеба назвав три "червоні лінії" України

Очільник українського МЗС розповів про них на спільній пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Кулеба назвав три "червоні лінії" України
Фото: EPA/UPG

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три "червоні лінії", від яких Україна ніколи не відступить.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок.

"Ми не підемо на жодні поступки щодо територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, - сказав Кулеба. - Ми не підемо на прямий діалог з так званими "донецькими" та "луганськими" "народними республіками". Це не передбачено мінськими домовленостями. Намагання встановити такий діалог - це інтерес виключно Російської Федерації для того, щоб позбутися статусу сторони конфлікту і перетворити себе на посередника. І третє - український народ завжди буде єдиними джерелом рішень щодо зовнішньої політики нашої держави. І ніхто не зможе нам нав'язати куди рухатися і що в зовнішній політиці робити". 

Нагадаємо, 7 лютого Україну з робочим візитом уже вдруге цього року відвідала глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

Сторони обговорили питання російсько-української-війни, водневої енергетики, Криму і європейської перспективи України.

Свій візит в Україну Бербок розпочала з ушанування жертв Голодомору. Вона відвідала Національний музей Голодомору-геноциду.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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