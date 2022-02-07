Кулеба назвав три "червоні лінії" України

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три "червоні лінії", від яких Україна ніколи не відступить.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок.
"Ми не підемо на жодні поступки щодо територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, - сказав Кулеба. - Ми не підемо на прямий діалог з так званими "донецькими" та "луганськими" "народними республіками". Це не передбачено мінськими домовленостями. Намагання встановити такий діалог - це інтерес виключно Російської Федерації для того, щоб позбутися статусу сторони конфлікту і перетворити себе на посередника. І третє - український народ завжди буде єдиними джерелом рішень щодо зовнішньої політики нашої держави. І ніхто не зможе нам нав'язати куди рухатися і що в зовнішній політиці робити".
Нагадаємо, 7 лютого Україну з робочим візитом уже вдруге цього року відвідала глава МЗС ФРН Анналена Бербок.
Сторони обговорили питання російсько-української-війни, водневої енергетики, Криму і європейської перспективи України.
Свій візит в Україну Бербок розпочала з ушанування жертв Голодомору. Вона відвідала Національний музей Голодомору-геноциду.