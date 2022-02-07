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Порошенко знову закликав владу зібрати позачергове засідання Ради щодо забезпечення ЗСУ

Підписні листи "ЄС" вже отримала.

Порошенко знову закликав владу зібрати позачергове засідання Ради щодо забезпечення ЗСУ
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час брифінгу закликав Верховну Раду терміново зібрати позачергове засідання і виділити гроші, необхідні для забезпечення ЗСУ в умовах посилення російської загрози. 

«Ми не нагнітаємо паніку, ми лише вимагаємо адекватної реакції української влади, адекватної підготовки країни до можливого, ймовірного сценарію вторгнення», – наголосив Порошенко. 

Зокрема, "ЄС" вимагає доукомплектувати всі бойові бригади, а для цього потрібно забезпечити адекватне грошове забезпечення.

«Грошове забезпечення у ЗСУ має складати не менше 25 тисяч гривень, а на передовій – 50 тисяч гривень. Загалом на це необхідно 21 млрд грн – зазначає лідер «Євросолідарності». 

«Додатково до цього треба привести у відповідність, не продовжити на 10 років, як пропонують деякі «гарячі голови», а скоротити термін контрактів. Ветерани, які відслужили у конкретних частинах, повинні мати можливість повернутися, маючи достойне грошове забезпечення і уклавши контракт саме на особливий період. Це дасть можливість терміново відновити чисельність, а також набрати необхідну кількість для підрозділів територіальної оборони», – говорить Порошенко.

Також він наполягає на терміновому наповненні стратегічних резервів. Він закликав владу негайно забезпечити армію паливно-мастильними матеріалами, речовим майном, харчами, медичним, військовим забезпеченням. 

«Третій пункт – це фінансування Державного оборонного замовлення на закупівлю зброї. Це дасть можливість чесно дивитися в очі партнерам і відповісти на питання, чому платники податків країн усього світу мають з власних кишень фінансувати посилення обороноздатності українських збройних сил, а українська держава і українська влада фінансує злочинне «Велике крадівництво», – говорить Порошенко. 

«Європейська Солідарність» також закликає забезпечити співфінансування разом із суб’єктами місцевого самоврядування процесу розгортання територіальної оборони. 

«Виділити зараз фінансування за рахунок коштів державного бюджету 28 мільярдів на ці програми. І за рахунок коштів резервного фонду Кабінету міністрів вже зараз надати 300 мільйонів для розгортання цих робіт. Це треба робити вже і зараз»,- переконаний Порошенко.

Петро Порошенко також зауважив, що згідно із останніми соціологічними дослідженнями більшість українців вважають недостатніми зусилля влади для оборони країни, а Зеленського – нездатним організувати захист держави. Петро Порошенко закликав владу спільно розробити та ухвалити необхідні рішення.

Лідер партії нагадав, що вже є підписні листи для проведення позачергового засідання Ради

«Я ще раз закликаю представників всіх фракцій, всіх депутатів поставити підписи щодо скликання позачергового засідання. Уряд, Міністерство фінансів, президента – долучитися до цієї справи. Ми готові відкликати наш законопроект, ми готові подати спільний законопроект. Мова не йде про рейтинги чи внутрішню боротьбу. Мова йде про захист держави», – резюмує п’ятий Президент.

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