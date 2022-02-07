Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали депутата Сергія Кузьміних, якого викрили в отриманні хабаря.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на сьогодні о 15:00.

Фото: НАБУ, САП

Нагадаємо, 28 січня НАБУ викрило народного депутата Кузьміних під час отримання хабара у 558 тис. грн. За інформацією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком.

31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала нардепові підозру, а наступного дня в НАБУ заявили, що кузьміних проігнорував уже три повістки і не з’явився до правоохоронних органів. Крім того, особа, яка представилась захисником нардепа, повідомила, що наразі Кузьміних знаходиться у закладі охорони здоров’я.

2 лютого НАБУ опублікувало відео отримання нардепом Кузьміних хабаря. У той же день він направив голові партії Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листи "щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року", у яких він просить тимчасово виключити його з фракції.