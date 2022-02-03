​Конкурсна комісія знову не змогла затвердити кандидатуру очільника САП

3 лютого, конкурсна комісія щодо обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогла затвердити результати конкурсу через відсутність кворуму, повідомляє "Ліга.net".

Член комісії Андрій Гуджал повідомив, що він у відрядженні, Євген Соболь сказав, що спізнюється, а Олена Бусол заявила, що не відвідуватиме засідання.

3 лютого комісія мала затвердити свої оцінки кандидатам на посаду голови САП, оголосивши таким чином переможця.

Це була вже третя спроба обрати голову САП. На засіданнях 21 та 24 грудня провладні члени комісії відмовилися підтвердити результати кандидатів.

За підсумками конкурсу, чинний прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк набрав 229 балів, а детектив НАБУ Олександр Клименко – 246.

Нагадаємо, 10 січня 2022 року детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко повідомив, що кадрові підрозділи Офісу Генпрокурора втратили його документи.