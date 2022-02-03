Нардепа Кузьміних оголосили в розшук

У НАБУ стверджують, що викритий на хабарництві народний обранець переховується від їхніх детективів.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого викрили на понад пів мільйона гривень хабаря.

Як повідомляє пресслужба відомства, рішення ухвалено "через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ".

Фото: НАБУ

"Хоча підозрюваного належним чином повідомили заздалегідь про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, повістки про виклик народний обранець проігнорував", – сказано в повідомленні.

Як пояснили в антикорупційному бюро, 31 січня захисник нардепа повідомила слідству телефоном, що наразі депутат перебуває у лікарні й на виклик не прибуде. Однак, як стверджують у НАБУ, і сам нардеп, і його захисник відмовилися повідомити слідство про заклад охорони здоров'я, в якому начебто перебуває підозрюваний.

"Таким чином дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого знаходження носять характер переховування від органів досудового розслідування, таким чином є безумовною підставою для оголошення його у розшук", – додали в НАБУ.

Нагадаємо, 28 січня НАБУ викрило народного депутата Кузьміних під час отримання хабаря у розмірі 558 тис. грн. За інформацією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком.

31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних. Наступного дня в НАБУ заявили, що нардеп проігнорував уже три повістки і не з’явився до правоохоронних органів. Крім того, особа, яка представилась захисником нардепа, повідомила, що наразі Кузьміних перебуває у закладі охорони здоров’я.

2 лютого речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що Кузьміних направив голові партії Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листи "щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року", в яких він просить тимчасово виключити його з фракції.