Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув із офіційним візитом до України. У ході поїздки він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Церемонія зустрічі високопоставленого гостя почалась близько 13 години в Маріїнському палаці. Трансляцію заходу організував Офіс президента України.

На 15:25 заплановано спільний вихід президентів до преси.

Візит проходить у день 30-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між Туреччиною та Україною та в межах 10-ого засідання Стратегічної ради високого рівня.

Нагадаємо, в листопаді 2021 Зеленський та Ердоган під час телефонної розмови домовились провести ювілейне, 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві.

20 січня Ердоган підтвердив, що відвідає Україну з візитом на початку наступного місяця.

Торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб "залагодити розбіжності".

Учора Reuters із посиланням на джерела повідомило, що візит Ердогана у Київ відбудеться 3 лютого. Очікується підписання угоди про зону вільної торгівлі.