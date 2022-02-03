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Порошенко закликав західних союзників до єдності у питанні санкцій проти Росії

Якщо Європа розколеться у питанні підтримки України, це буде її поразка, вважає експрезидент.

Порошенко закликав західних союзників до єдності у питанні санкцій проти Росії
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в інтерв’ю італійській газеті «Corriere della Sera» закликав західних союзників посилити санкції проти Росії. Порошенко також наголосив: російська паспортизація сотень тисяч громадян на Донбасі – це повзуча окупація української території країною-агресором. 

«Сьогодні загарбаний Путіним Донбас – це «валіза без ручки». Рівень життя падає, промисловість руйнується, це катастрофа для Путіна. Ще одним його незаконним кроком була роздача російських паспортів. Ви знаєте, скільки їх на окупованій території? Більше 800 тисяч. У Європі є нації, у яких менше громадян. З міжнародної точки зору – це окупація».

«Давайте зробимо Росію слабкішою. Як ми можемо її послабити? З санкціями її економічне зростання дорівнює нулю, у неї стагнація і рецесія», – зазначив Порошенко. Він зауважив, що Захід у питаннях санкційного тиску на країну-агресора має демонструвати єдність і не дозволяти Кремлю її розколювати.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб бути єдиними. У 2014 році багато росіян говорили, що європейці ніколи не будуть об’єднані. Але потім було рішення про європейські санкції. Вони зіграли вирішальну роль. Якщо Європа розколеться у питанні підтримки України, це буде її поразка», – зазначив Порошенко. 

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